Больницам приходится и осенью переносить плановое лечение

Он пояснил, что Департамент здоровья недавно ввел второй уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, а это означает, что ряд отделений больниц должны были сменить свое основное предназначение, передает RusERR.

"Те отделения, которые раньше лечили больных с кардиологией или неврологией, сегодня-завтра будут уже готовы принимать инфекционных больных", — сказал Адлас.

Он отметил, что критический порог система здравоохранения пока не перешла.

"Мы примерно на полпути к этому порогу, но точно выше нормы. Это означает, что люди, которые ждали планового приема в кардиологию, неврологию, хирургию, ортопедию, в связи с этим должны, к сожалению, обождать с лечением своей основной болезни, потому что в больницах инфекция, — сказал врач. — Сегодня мы в такой ситуации. Это и есть второй уровень, на котором мы меняем порядок приема в больницы".

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