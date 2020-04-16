Больница заверяет: в Пельгулиннаском роддоме нет кризиса средств защиты, но любая помощь приветствуется

Для того, чтобы врачи и роженицы могли чувствовать себя безопасно, собрали даже кампанию пожертвований, при помощи которой в начале кризисной ситуации получили вообще первый гуманитарный пакет средств индивидуальной защиты для Пельгулиннаского роддома.

Специалист по коммуникации Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба заверяет, что ситуация в настоящий момент не такая критическая и рабочая среда безопасна.

"Эстонское правительство, Департамент здоровья и больницы прикладывали огромные усилия, чтобы постоянно доставать еще средства индивидуальной защиты — в ситуации, где средства индивидуальной защиты в ограниченном количестве повсюду в мире. Мы очень благодарны всем за помощь, и критической ситуации в данный момент по меньшей мере в нашей больнице нет. Мы можем безопасно работать", — заверила она.

То же сообщение получил и министр государственного управления Яак Ааб, который в чрезвычайной ситуации отвечает именно за снабжение государства средствами индивидуальной защиты.

"У всех больниц запасы есть, большого кризиса не должно быть. Инициатива (кампания пожертвований роддомам) поступила уже на некоторое время раньше, когда положение было действительно критическое", — пояснил Ааб сегодня Delfi.

И такое же сообщение получил также ответственный за распределение прибывающих с Тайваня 80 000 масок депутат Рийгикогу Калле Лаанет.

"Сегодня ситуация такая, где я также спрашивал у разных больниц, нужна ли помощь. Отвечали, что нет забот и проблем", — пояснил Лаанет. Посылку с Тайваня, таким образом, распределят Сааремаа, как эпицентру коронавирусного кризиса в Эстонии, а также соседним уездам Хийумаа и Ляэнемаа.

Больница все-таки благодарна за пожертвования, потому что находящиеся в большом дефиците средства индивидуальной защиты следует использовать разумно и рационально.

"В родильных отделениях средств индивидуальной защиты уходит много, и поэтому мы от души благодарны за любую предложенную помощь, чтобы обеспечить запас средств. Мы очень благодарны, что вдобавок к усилиям государства и больниц, на помощь родильным отделениям пришел и народ Эстонии, который отреагировал на призыв Фонда поддержки роддомов Эстонии", — заявила Суба.