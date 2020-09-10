Больница просит пациентов с симптомами вирусных заболеваний не посещать Отделение экстренной медицины

Пациентам с вирусными заболеваниями следует сначала позвонить семейному врачу, который примет решение о необходимости анализа на COVID-19 и о дальнейшем плане лечения.

”Приходить в Отделение экстренной медицины с симптомами вирусного заболевания сейчас категорически не рекомендуется. Один COVID-положительный пациент может заразить десятки людей в зале ожидания ЕМО — для находящихся среди них пациентов с ослабленным иммунитетом это может быть смертельно опасно, — сказал доктор Василий Новак, руководитель центра неотложной помощи Региональной больницы.

При наличии признаков вирусных заболеваний, таких как кашель, насморк, температура, боль в горле, мы настоятельно рекомендуем не посещать EMO. В случае появления симптомов заболевания обратитесь к своему семейному врачу, который примет решение о дальнейшем лечении и при необходимости направит вас на тестирование на COVID-19. В нынешней ситуации мы должны действовать ответственно и думать о своем здоровье и здоровье своих близких”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!