"Болезненная" реакция Марта Хельме на результаты выборов в США попала в мировые СМИ

Так, международное агенство Reuters пишет, что лидеры праворадикальной партии, входящей в правительство Эстонии, опровергли результаты выборов в США и назвали Джо Байдена коррупционером, породив тем самым политический кризис и вынудив правительственные партии публично осудить данные комментарии.

Издание подчеркивает, что Эстония входит в НАТО и ЕС и в своей обороноспособности опирается на американцев.

Также агенство отмечает, что премьер-министр Ратас зависит от поддержки EKRE, которая имеет в парламенте 19 мест из 101 и пять министерских портфелей из 15. ”В течение полутора лет, что данное правительство находится у власти, Хельме неоднократно становились причиной политической неразберихи. Например, декабре 2019 года Эстонии просила прощения у Финляндии за то, что Март Хельме назвал нового премьер-министра Финляндии Санну Марин — самого молодого в мире главу правительства — продавщицей и поставил под сомнение ее способность управлять северной страной”, — пишет Reuters.

Американское издание The Washington Post в статье о мировой реакции на результаты выборов отдельно остановилось на Эстонии и словах Марта Хельме.

Издание отмечает, что европейские правопопулисты, выступающие против миграции, отреагировали на победу Байдена болезненно. ”Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал в воскресенье, что результаты выборов сфальсифицированы и в США может начаться гражданская война”, — пишет газета. В статье приводятся слова Хельме о том, что в итоге Трамп все-таки выиграет, но эта борьба будет очень сложной, не исключено, что кровопролитной. Однако в конечно счете, по словам Хельме, справедливость восторжествует.

Издание добавляет, что премьер-министр Эстонии сразу же дистанцировался от высказываний Хельме, назвав их абсурдными.

По словам авторов статьи, остальные лидеры правопопулистов смогли лучше адаптироваться к новой реальности, то есть победе Байдена.

Например, премьер-министр Словении Янез Янша написал в Twitter, что будет в любом случае сотрудничать с Вашингтоном, вне зависимости от того, кем является президент — республиканцем или демократом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выражал поддержку Трампу, но вчера все-таки отреагировал политкорректно. ”Позвольте поздравить вас с успешной кампанией. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в исполнении ваших ответственных обязательств”, — написал он новоиспеченному президенту.