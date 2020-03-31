31.03.2020, 18:17

"Болезнь можно удержать под контролем". Ведущий вирусолог Эстонии назвал важнейшее для этого условие

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"Болезнь можно удержать под контролем". Ведущий вирусолог Эстонии назвал важнейшее для этого условие
Andres Putting

По оценке ученого совета, созванного с целью борьбы с COVID-19, принятые Эстонией меры по борьбе с распространение вируса были эффективными, и количество новых случаев заражения остается стабильным, как и в большинстве Севеных стран. Критически важное значение имеет поддерживание количества новых заражений на как можно более низком уровне, чтобы больницы справились с эпидемией.

Точку зрения ученого совета представила сегодня на заседании правительственной комиссии по борьбе с COVID-19 профессор института биомедицины и трансплантологии Тартуского Университета Ирья Лутсар.

”В настоящее время не наблюдается экспоненциального роста числа заболевших, и инфекция распространяется по характерному для Северных стран сценарию, — сказала профессор Лутсар. — Самое критическое значение имеет поддерживание контактов между людьми на минимальном уровне — мы ясно видим, что это работает”.

”Прогноз показывает, что в случае, если люди будут воспринимать ограничения серьезно, болезнь удастся держать под контролем и больничная система справится с ней”, — сказала Лутсар.

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Ирья Лутсар отметила также, что кризис, вызванный коронавирусом, вероятно, изменит нормы поведения. ”Мы, вероятно, должны научиться азиатской традиции носить в местах скопления народа защитные маски. Это может стать широко одобряемой социальной нормой”.

Рабочая группа, состоящая из вирусологов и врачей, работает также над медицинской стратегией выхода из эпидемии. Ученые подчеркивают, что основой для выбора стратегии выхода станут исследования, которые покажут, насколько большая часть населения на самом деле соприкоснулась с коронавирусом.

”Коронавирус распространяется в Эстонии в такое время, когда значительная часть населения болеет также другими вирусными заболеваниями со схожими симптомами. Поэтому нужны по возможности широкомасштабные исследования, которые покажут, как много людей переболело COVID-19. Это даст нам важную информацию о широте распространения и динамике болезни”, — сказала профессор Лутсар.

В ученый совет по борьбе с распространением COVID-19 входят также ученый секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель, главврач Северо-Эстонской региональной больницы и профессор хирургических заболеваний Тартуского университета Пеэп Тальвинг, врач-инфекционист клиники Тартуского университета Пиллерийн Соодла и профессор-исследователь прикладной вирусологии Тартуского Университета Андрес Меритс.

Работу ученого совета организует Стратегическое бюро Государственной канцелярии, которой также составляет всеобъемлющую стратегию по выходу из вызванного коронавирусом кризиса.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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