"Болезнь можно удержать под контролем". Ведущий вирусолог Эстонии назвал важнейшее для этого условие

Точку зрения ученого совета представила сегодня на заседании правительственной комиссии по борьбе с COVID-19 профессор института биомедицины и трансплантологии Тартуского Университета Ирья Лутсар.

”В настоящее время не наблюдается экспоненциального роста числа заболевших, и инфекция распространяется по характерному для Северных стран сценарию, — сказала профессор Лутсар. — Самое критическое значение имеет поддерживание контактов между людьми на минимальном уровне — мы ясно видим, что это работает”.

”Прогноз показывает, что в случае, если люди будут воспринимать ограничения серьезно, болезнь удастся держать под контролем и больничная система справится с ней”, — сказала Лутсар.

Ирья Лутсар отметила также, что кризис, вызванный коронавирусом, вероятно, изменит нормы поведения. ”Мы, вероятно, должны научиться азиатской традиции носить в местах скопления народа защитные маски. Это может стать широко одобряемой социальной нормой”.

Рабочая группа, состоящая из вирусологов и врачей, работает также над медицинской стратегией выхода из эпидемии. Ученые подчеркивают, что основой для выбора стратегии выхода станут исследования, которые покажут, насколько большая часть населения на самом деле соприкоснулась с коронавирусом.