Болеете COVID-19 или контактировали с зараженным? Все, что нужно знать о больничных в условиях пандемии

1. Я болею COVID-19, имею ли я право на больничный?

Если вам поставили диагноз COVID-19, врач выдаст вам больничный лист, где в графе причины выдачи листа указано "Заболевание". Медицинская справка выдается только тем, у кого есть медицинская страховка от работодателя.

2. Я близко контактирую с пациентом с COVID-19, имею ли я право на больничный лист?

Близкий контакт — это человек тесно контактировавший с заболевшим, который живет в месте с человеком с диагнозом COVID-19, который постоянно находится с ним в одном месте или иным образом находился в тесном контакте.

Если вы находитесь в тесном контакте, вам выдадут лист по нетрудоспособности, по причине ”Заболевание”.

Если вы находитесь в тесном контакте и вам выдали больничный лист в период самоизоляции и вы заболели, вам будет выдан следующий больничный лист.

3. Если я вернусь из страны, после которой я должен самоизолироваться по прибытию, имею ли я право на больничный лист?

Медицинская справка здоровому человеку не выдается. Вам необходимо согласовать с работодателем свои возможности трудоустройства.

4. Как возмещается справка по временной нетрудоспособности по болезни COVID-19?

На основании выданного до 31.12.2020 на основании 1-й причины больничного листа ” Заболевание ” работодатель выплачивает компенсацию с 4-го по 8-й день, всего за 5 дней. Больничная касса выплачивает в общей сложности до 182 дней с 9-го дня, размер компенсации составляет 70%; или же:

1-3 день — не выплачивают компенсацию, действует собственная ответственность работника.

4-8 день — оплачиваются работодателем (всего 5 дней)

9-190 день — возмещает Больничная касса (всего до 182 дней)

На основании листа нетрудоспособности с причиной 1 ”Заболевание”, выданного с 01.01.2021 по 30.04.2021, работодатель выплачивает компенсацию со 2-го по 5-й день, всего за 4 дня. Больничная касса выплачивает в общей сложности до 182 дней с 6-го дня, ставка компенсации составляет 70%; или же:

День 1 — действует собственная ответственность работника.

2-5 день — оплачивает работодатель (всего 4 дня)

6-й день — 187 — оплачиваются Больничной кассой (всего до 182 дней)

5. В течение какого периода Больничная касса выплачивала компенсацию людям за 1-3 день по временной нетрудоспособности?