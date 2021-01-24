24.01.2021, 13:21

Болеете COVID-19 или контактировали с зараженным? Все, что нужно знать о больничных в условиях пандемии

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Gripp ja nohu
Gripp ja nohuFoto: Argo Ingver

В среду представители Министерства социальных дел Марис Йессе и Департамента здоровья призвали всех жителей Эстонии, которые имели близкий контакт с заболевшим коронавирусом, оставаться дома и брать больничный, который с начала этого года оплачивается уже со второго дня. Приводим ответы Больничной кассы на вопросы, которые могут в связи с эти возникнуть .

1. Я болею COVID-19, имею ли я право на больничный?

Если вам поставили диагноз COVID-19, врач выдаст вам больничный лист, где в графе причины выдачи листа указано "Заболевание". Медицинская справка выдается только тем, у кого есть медицинская страховка от работодателя.

2. Я близко контактирую с пациентом с COVID-19, имею ли я право на больничный лист?

Близкий контакт — это человек тесно контактировавший с заболевшим, который живет в месте с человеком с диагнозом COVID-19, который постоянно находится с ним в одном месте или иным образом находился в тесном контакте.

Если вы находитесь в тесном контакте, вам выдадут лист по нетрудоспособности, по причине ”Заболевание”.

Если вы находитесь в тесном контакте и вам выдали больничный лист в период самоизоляции и вы заболели, вам будет выдан следующий больничный лист.

3. Если я вернусь из страны, после которой я должен самоизолироваться по прибытию, имею ли я право на больничный лист?

Медицинская справка здоровому человеку не выдается. Вам необходимо согласовать с работодателем свои возможности трудоустройства.

4. Как возмещается справка по временной нетрудоспособности по болезни COVID-19?

На основании выданного до 31.12.2020 на основании 1-й причины больничного листа ” Заболевание ” работодатель выплачивает компенсацию с 4-го по 8-й день, всего за 5 дней. Больничная касса выплачивает в общей сложности до 182 дней с 9-го дня, размер компенсации составляет 70%; или же:

1-3 день — не выплачивают компенсацию, действует собственная ответственность работника.
4-8 день — оплачиваются работодателем (всего 5 дней)
9-190 день — возмещает Больничная касса (всего до 182 дней)

На основании листа нетрудоспособности с причиной 1 ”Заболевание”, выданного с 01.01.2021 по 30.04.2021, работодатель выплачивает компенсацию со 2-го по 5-й день, всего за 4 дня. Больничная касса выплачивает в общей сложности до 182 дней с 6-го дня, ставка компенсации составляет 70%; или же:

День 1 — действует собственная ответственность работника.
2-5 день — оплачивает работодатель (всего 4 дня)
6-й день — 187 — оплачиваются Больничной кассой (всего до 182 дней)
5. В течение какого периода Больничная касса выплачивала компенсацию людям за 1-3 день по временной нетрудоспособности?

Компенсация выплачивалась за открытые листы по временной нетрудоспособности в период чрезвычайного положения с 13.03.2020 по 17.05.2020.

6. Если мой ребенок в возрасте до 12 лет находится в тесном контакте, и мне нужно находиться дома с ребенком, имею ли я право на компенсацию по уходу?

Да, ваш врач при необходимости выдаст вам медицинскую справку на компенсацию по уходу

7. Если мой ребенок заболеет в течение периода наблюдения, выдадут ли мне новый лист по уходу на 14-дней?

Да, если ваш ребенок заболеет, ваш врач выдаст вам новый лист на 14 дней

8. Если в течение периода наблюдения за ребенком выяснится, что я находился в тесном контакте с пациентом с Covid-19, будет ли мне выдана больничный лист?

Если во время больничного лист по уходу выясняется, что вы были в тесном контакте с Covid-19, ваш врач должен прекратить больничный лист по уходу и выписать вам больничный лист.

9. Если для меня уже открыт больничный и во время него добавляется информация о новом близком контакте, будет ли для меня открыт новый больничный?

Если во время самоизоляции для вас открыт больничный лист по болезни и в течение периода действия данного больничного листа выяснится, что вы находился в близком контакте с другим больным с COVID-19, то врач не должен выписывать новый больничный лист. В данном случае уже имеющийся больничный лист должен быть продлен до последнего дня самоизоляции.

10, Может ли работодатель, помимо Больничной кассы, выплачивать работнику дополнительные выплаты с 6-го дня?

Работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за второй-пятый календарный день болезни или травмы. Компенсация, выплачиваемая со второго по пятый календарный день, не облагается социальным налогом (SMS § 3 стр. 3). С шестого дня пособие по болезни облагается социальным налогом. В период нетрудоспособности, когда лицо получает доход, облагаемый социальным налогом от работодателя, он или она не имеет права на получение пособия по болезни из Больничной кассы (§ 60 (1) 5) Фонда социального страхования) ”.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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