Более тысячи срочников Сил обороны приняли присягу

В 1-й пехотной бригаде курс базовой подготовки прошло более 540 солдат, из них почти 400 служит в Вируском пехотном батальоне в Йыхви и 160 в Тапа.

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в процесс базовой подготовки. В частности, солдаты срочной службы провели больше времени вне воинской части в полевых лагерях. По словам штабс-фельдфебеля Вируского пехотного батальона Индрека Оясоо, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, что подтвердил зачетный марш-бросок, в котором проверялись навыки и выносливость солдат.

”На протяжении всего похода они демонстрировали высокую мораль и дисциплину. Я горжусь, что в первые семь недель своей службы солдаты носили на плече именно эмблему нашего батальона”, — сказал штабс-фельдфебель Оясоо.

Рядовой Франк Кеннет Либликманн подтвердил, что несмотря на сорокакилометровый марш-бросок он и его сослуживцы чувствуют себя хорошо. ”До похода я думал, что проверка выносливости станет самым большим испытанием, поскольку мы еще не ходили на такие расстояния. Однако во время самого марш-броска выяснилось, что это не такая уж и большая проблема. Скорее было морально тяжело: по мере продвижения мотивировать себя и других идти дальше становилось все сложнее, но каждый раз находилось что-то, что помогало продолжать путь, — рассказал рядовой Либликманн, добавив, что прежняя подготовка была энергичной. — Каждую неделю мы узнавали много нового и интересного. Скорее всего, этому мы не смогли бы научиться больше нигде”.

В Куперьяновском батальоне присягу приняло 420 солдат срочной службы. Помимо командира учебной части в торжественном мероприятии принял участие командующий 22-го пехотного батальона подполковник Тынис Вау, в штат которого зачислят военнослужащих.

”Для меня важно, чтобы солдаты срочной службы понимали свое место и зачем их готовят. Мы, кадровые военные, по мере возможностей пытаемся это объяснять. Окончание базовой подготовки — важная веха на пути к обеспечению готовности защищать страну и после окончания срочной службы”, — заявил подполковник Вау.