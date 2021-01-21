Более строгие коронавирусные ограничения могут расширить на всю Эстонию

Сейчас более строгие ограничения для предотвращения распространения коронавируса действуют в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Как сообщил премьер-министр, правительство обсуждало возможное расширение этих ограничений и на другие уезды, а именно на их спа и заведения общественного питания.

Ратас выразил надежду, что ограничениями продолжит заниматься на следующей неделе новое правительство.

Согласно текущим ограничениям, спа в этих двух уездах закрыты, а в заведениях общественного питания можно находиться лишь до 19:00.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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