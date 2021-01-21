Более строгие коронавирусные ограничения могут расширить на всю Эстонию

Премьер-министр Юри Ратас сообщил на пресс-конференции правительства, что сейчас подготавливаются дополнительные ограничения.
Сейчас более строгие ограничения для предотвращения распространения коронавируса действуют в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Как сообщил премьер-министр, правительство обсуждало возможное расширение этих ограничений и на другие уезды, а именно на их спа и заведения общественного питания.
Ратас выразил надежду, что ограничениями продолжит заниматься на следующей неделе новое правительство.
Согласно текущим ограничениям, спа в этих двух уездах закрыты, а в заведениях общественного питания можно находиться лишь до 19:00.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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