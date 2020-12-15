15.12.2020, 18:10

Более сорока студентов пришли на работу в коронавирусные отделения Тарту


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Pärnu haigla
Pärnu haiglaFoto: Rauno Volmar

Из-за резкого роста заболеваемости и нуждающихся в госпитализации пациентов в Клинике Тартуского университета были созданы дополнительные коронавирусные отделения, куда придут на работу 43 студента, пишет rus.err.

"В случае дополнительных отделений ключевым вопросом является наличие медперсонала. Чтобы обеспечить работу этих отделений, уже пришлось ограничить плановое стационарное лечение", – сообщил руководитель кризисной комиссии Клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф.

На помощь медикам позвали студентов ТУ старших курсов. "Быстрая реакция студентов на призыв свидетельствовала об их интересе к работе в больнице. За несколько дней о своей готовности сообщили 43 человека, и 14 декабря первая группа из десяти студентов приступила к практике в Тартуской высшей школе здравоохранения", – рассказала старшая медсестра Клиники ТУ Тийна Фрейманн.

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