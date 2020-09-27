Более эффективные маски и роботы для больниц: на связанные с коронавирусом проекты эстонских ученых выделят более 2 млн евро

Например, предполагается разработать более эффективные маски для лица, выяснить, какие противовирусные вещества можно было бы добавлять в косметическую продукцию или средства для дезинфекции. Кроме того, ученые постараются придумать решения для очистки сложных поверхностей, а также разработать прототип опросника для пациентов и аналитический инструмент для прогнозирования скорости распространения коронавируса. Планируется и создание роботов, которые во время пандемии могли бы заменять работников больниц и домов попечения.

Получившие финансирование проекты будут запущены в этом году, и предполагается, что результаты будут представлены к концу следующего года — список проектов доступен здесь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!