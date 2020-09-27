27.09.2020, 15:25

Более эффективные маски и роботы для больниц: на связанные с коронавирусом проекты эстонских ученых выделят более 2 млн евро


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Päästeameti maskid
Päästeameti maskidFoto: PPA / Päästeamet

Эстонское научное агентство предложило поддержать 13 научных проектов, направленных на решение связанных с коронавирусом проблем — на эти цели выделят 2,14 млн евро, пишет RusERR.

Например, предполагается разработать более эффективные маски для лица, выяснить, какие противовирусные вещества можно было бы добавлять в косметическую продукцию или средства для дезинфекции. Кроме того, ученые постараются придумать решения для очистки сложных поверхностей, а также разработать прототип опросника для пациентов и аналитический инструмент для прогнозирования скорости распространения коронавируса. Планируется и создание роботов, которые во время пандемии могли бы заменять работников больниц и домов попечения.

Получившие финансирование проекты будут запущены в этом году, и предполагается, что результаты будут представлены к концу следующего года — список проектов доступен здесь.

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