Более эффективные маски и роботы для больниц: на связанные с коронавирусом проекты эстонских ученых выделят более 2 млн евро

Эстонское научное агентство предложило поддержать 13 научных проектов, направленных на решение связанных с коронавирусом проблем — на эти цели выделят 2,14 млн евро, пишет RusERR.
Например, предполагается разработать более эффективные маски для лица, выяснить, какие противовирусные вещества можно было бы добавлять в косметическую продукцию или средства для дезинфекции. Кроме того, ученые постараются придумать решения для очистки сложных поверхностей, а также разработать прототип опросника для пациентов и аналитический инструмент для прогнозирования скорости распространения коронавируса. Планируется и создание роботов, которые во время пандемии могли бы заменять работников больниц и домов попечения.
Получившие финансирование проекты будут запущены в этом году, и предполагается, что результаты будут представлены к концу следующего года — список проектов доступен здесь.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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