Более 900 жителей Пыхья-Таллинна получат продовольственную помощь от ЕС
На следующей неделе Продовольственный банк вместе с управой Пыхья-Таллинна раздаст 950 продовольственных комплектов от Европейского фонда помощи наиболее нуждающимся (FEAD).
На следующей неделе Продовольственный банк вместе с управой Пыхья-Таллинна раздаст 950 продовольственных комплектов от Европейского фонда помощи наиболее нуждающимся (FEAD).
”Мы связались с получателями продовольственной помощи и сообщили им, как забрать комплекты весом более 15 килограммов”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. ”Людям с особыми потребностями и тем, кто не может из-за продолжительной болезни сам прийти за набором, привезут их на дом”, — добавил Ярвелайд.
В набор продовольственной помощи входят бакалея, консервы, кофе и чай. Критерии получения продовольственной помощи одинаковы по всей Эстонии. Список получателей комплектов составлен Министерством социальных дел. Продовольственная помощь Европейского союза предоставляется людям, которые в августе и сентябре этого года получали прожиточное пособие или пособие, выплачиваемое из бюджета местного самоуправления. Люди в приютах для бездомных также получат продовольственную помощь.
Использование пособий фонда координирует Министерство социальных дел.
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