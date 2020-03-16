Более 70 жителей Эстонии оказались в немецкой западне: обещанный на польской границе коридор отменяется

Рейнсалу в ночь на понедельник объявил: "Достигнута договоренность с министрами иностранных дел Польши и стран Балтии по вопросу попавших в западню на границе Германии и Польши. На основании этой договоренности мы начнем эвакуацию эстоноземельцев с границы Германии и Польши".

По договоренности предполагалось, что из граждан стран Балтии будет сформирована колонна, которая под эскортом проследует с западной границы Польши до восточной.

Предполагалось, что колонна выдвинется в путь в понедельник. Сегодня вечером собравшимся на границе эстонцам пришло сообщение: Польша проезд по своей стране не разрешает.

"Действует паромное сообщение в направлении Германия - Швеция и Германия - Литва. Компания Estravel готова помочь с бронированием", - успокоили из министерства.

Эстонцев, желающих организованно проехать через Польшу, в МИД ЭР зарегистрировалось 73 - на 22 микроавтобусах и 11 автомобилях.

Теперь выходит, что министр Рейнсалу вчера вечером чего-то неправильно понял, и Польша всё-таки на проезд согласия не давала.

Теперь для эстоноземельцев остается единственный вариант - обойти Польшу морским путем. Для этого нужно отправиться с границы за 450 км на запад в Киль, откуда паромом - в литовскую Клайпеду или в Стокгольм.

Но и литовское окно вскоре захлопнется, потому что Литва закрывает свои границы для эстонского транзита в полночь 19 марта. Есть опасение, что обслуживающий линию паром выйдет в рейс последний раз 18 марта.