16.03.2020, 21:28

Более 70 жителей Эстонии оказались в немецкой западне: обещанный на польской границе коридор отменяется

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Александер Пихлак
EST 163
Более 70 жителей Эстонии оказались в немецкой западне: обещанный на польской границе коридор отменяется
Ekspress Meedia

Министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу не удалось достичь договоренности со своим польским коллегой. Свыше 70 эстоноземельцев, которым обещали для выезда из Германии коридор через Польшу, будут добираться на родину морским путем.

Рейнсалу в ночь на понедельник объявил: "Достигнута договоренность с министрами иностранных дел Польши и стран Балтии по вопросу попавших в западню на границе Германии и Польши. На основании этой договоренности мы начнем эвакуацию эстоноземельцев с границы Германии и Польши".

По договоренности предполагалось, что из граждан стран Балтии будет сформирована колонна, которая под эскортом проследует с западной границы Польши до восточной.

Предполагалось, что колонна выдвинется в путь в понедельник. Сегодня вечером собравшимся на границе эстонцам пришло сообщение: Польша проезд по своей стране не разрешает.

"Действует паромное сообщение в направлении Германия - Швеция и Германия - Литва. Компания Estravel готова помочь с бронированием", - успокоили из министерства.

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Теперь выходит, что министр Рейнсалу вчера вечером чего-то неправильно понял, и Польша всё-таки на проезд согласия не давала.

Теперь для эстоноземельцев остается единственный вариант - обойти Польшу морским путем. Для этого нужно отправиться с границы за 450 км на запад в Киль, откуда паромом - в литовскую Клайпеду или в Стокгольм.

Но и литовское окно вскоре захлопнется, потому что Литва закрывает свои границы для эстонского транзита в полночь 19 марта. Есть опасение, что обслуживающий линию паром выйдет в рейс последний раз 18 марта.

Напомним, что Министерство иностранных дел 15 марта попросило граждан Эстонии, которые возвращаются в Эстонию сухопутным путем, но не могут из Германии въехать в Польшу, дать о себе знать, на писав на адрес konsul@mfa.ee.

В письме МИД просил указать личные данные и контактный телефон, чтобы можно было связаться.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Польша закрыла и пока еще не предоставила право транзита для граждан Эстонии, но ведутся переговоры.

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