Более 400 призывников пополнили Силы обороны. Куда пошли служить новобранцы?

Вируский пехотный батальон принял пополнение в лице 130 военнослужащих срочной службы. Призывники получат подготовку водителей и сержантов-инструкторов, после чего их распределят по подразделениям Первой пехотной бригады.

”Это важнейший призыв, поскольку от уровня выучки и энергичности этих солдат будет зависит качество подготовки новобранцев летнего и осеннего призывов”, — сказал командующий Вируским пехотным батальоном подполковник Тарво Луга.

Поэтому процесс подготовки зимнего призыва несколько отличается от обучения других призывников, добавил он: ”Вдобавок к получению базовых навыков управления войсками они пройдут углубленный курс преподавания, благодаря чему в будущем смогут помогать товарищам лучше усваивать новый материал”.

Военная полиция Караульного батальона приняла около 130 новобранцев, примерно 30 призывников пополнили военно-морские силы. Службу во Второй пехотной бригаде начали более 40 солдат, в Батальоне логистики тыловой службы — около 30. Более 40 призывников пополнили Командование сил киберобороны, впервые их подготовка будет происходить в Эмари.

Департамент оборонных ресурсов объявляет о призыве трижды в год. В феврале и июле набираются новобранцы на срок службы в 11 месяцев: они получают подготовку водителей или командного состава младшего звена. В октябре части принимают рядовой состав — призывники осеннего призыва служат 8 месяцев.