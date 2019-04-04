Более 3 кг очень чистого фентанила, продажа за биткоины и тайник в лесу: братьев Кярбергов судят за масштабный наркобизнес

"Из собранных доказательств видно, что они не просто хранили его или складывали в гараж до лучших времен, а занимались продажей с целью получения выгоды", — констатировал Верте. То, как власти вышли на след Кярбергов, вчера не раскрыли. Известно, что Пауль и Дмитрий Кярберги действовали довольно законспирированно — например, за часть сделок платили в криптовалюте, или биткоинах.

За 36,82 биткоина купил у братьев фентанил и привлеченный к масштабной полицейской операции имитатор, полицейский агент литовского происхождения. Когда полиция в июле 2017 года задержала Кярбергов, стоимость такого количества биткоинов, исходя из курса криптовалюты, была около 81 000 евро.

Килограмм наркотика за раз

Имитатор получил от Кярбергов первую, 100-граммовую, так сказать, пробную партию в мае 2017 года. "Партии все увеличивались — в конце июня вещества было уже больше полкилограмма, в конце июля — больше килограмма фентанила", — пояснил Верте. По словам имитатора, братья наседали на него, чтобы он покупал все большие партии. В общей сложности полицейский агент купил у братьев наркотического вещества на сумму около 80 000 евро.

В ходе слежки обнаружилось, что братья Кярберги часто бывали поблизости от Виймси в леске на краю дороги Виймси-Рандвере. Однажды в зимний день Пауль Кярберг отправился на принадлежащем его брату Дмитрию Porsche 911 в Пирита к своему брату. В 11:02 Пауль перед домом перекинулся с Дмитрием парой слов, и затем Пауль направился в дом. Он вышел оттуда ровно четыре минуты спустя, полностью одетый в черное. Затем он сел в Range Rover Дмитрия, где брат его уже ждал. Они поехали в сторону Ласнамяэ.

За четверть часа они прибыли на парковку магазина Bauhaus на Тяхесаю теэ. На показанной прокурором видеозаписи видно, как семь минут спустя вышли двое мужчин — один полностью в темной одежде и второй в одежде с камуфляжным рисунком — с полиэтиленовым пакетом с логотипом магазина в руках. По словам Верте, братья купили в магазине две пары высоких зеленых резиновых сапог и совок.

27 января после 20 часов следователи полиции при свете карманных фонариков и уличных фонарей суетились в придорожном леске в волости Виймси. Воткнутый в шоссейный столб в направлении леса прутик указывал путь до следующего знака — дерева, на котором кусок черного полиэтиленового пакета. В свою очередь в нескольких десятках метров от него под сломавшимся стволом дерева следователи нашли "клад".

На глубине примерно 10 сантиметров в землю была закопана вакуумная упаковка, в которой нашли 100 граммов бежевого порошка. В ходе последующей экспертизы установили, что это был фентанил. Опять же, по данным экспертизы, это было очень чистое вещество.

Самая большая найденная в Эстонии партия фентанила

В конце июля, когда Кярбергов поймали с поличным, полиция получила более двух килограммов фентанила. Помимо этого в вышеупомянутом леске нашли еще примерно килограмм наркотического вещества. Получили более трех килограммов фентанила. Это до сих пор самая большая партия, которую за раз находили в Эстонии. "Если на то, чтобы вызвать наркотическое опьянение у одного человека, уходит примерно 0,13 мг наркотического вещества, то этой партии хватило бы на 1,9 миллиона доз", — отметил Верте.

Братьям предъявлено подозрение в наркопреступлении с целью получения большой материальной выгоды. Пенитенциарный кодекс в случае признания виновными предусматривает лишение свободы сроком на 6-20 лет или пожизненное тюремное заключение. Суд над Кярбергами продолжится на этой неделе предъявлением письменных доказательств.