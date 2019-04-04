04.04.2019, 07:05

Более 3 кг очень чистого фентанила, продажа за биткоины и тайник в лесу: братьев Кярбергов судят за масштабный наркобизнес

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Лийна Канарбик
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Dimitri KÄRBERG ja Paul KÄRBERG kohtuall
Dimitri KÄRBERG ja Paul KÄRBERG kohtuallFoto: Priit Simson

Занимавшиеся масштабным наркобизнесом братья Пауль и Дмитрий Кярберги предстали перед судом 2 апреля. Пауль Кярберг не признал себя виновным, Дмитрий не сказал ни слова, пишет Eesti Päevaleht.

В январе 2017 года началась полицейская операция, результат которой власти позднее описали в СМИ как "фантастический". Продолжавшаяся около полугода операция слежки завершилась в последние дни июля, когда братьев Дмитрия и Пауля Кярбергов задержали в качестве подозреваемых в масштабном наркобизнесе. Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.

Дмитрий Кярберг на протяжении всего заседания не ответил ни на один ворпос. Его взгляд блуждал под потолком зала суда или был направлен вниз. "Я не в курсе, у Дмитрия какая-то эмоциональная проблема или что-то другое", — пояснил его адвокат Олев Куклазе судье. В перерыве осмотреть Дмитрия вызвали скорую помощь, которая убедилась, что мужчина понимает происходящее вокруг и способен участвовать в заседании.

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"Дмитрий и Пауль Кярберги совместно пускали в оборот наркотическое вещество фентанил в крупных размерах", — рассказал госпрокурор Вахур Верте. Речь идет по меньшей мере о трех килограммах наркотического вещества, которое, по словам Верте, очень чистая вещь. "Если тогда содержание фентанила в веществе на улицах Эстонии было 4-5%, то степень чистоты вещества Кярбергов была около 8%", — пояснил Верте.

"Из собранных доказательств видно, что они не просто хранили его или складывали в гараж до лучших времен, а занимались продажей с целью получения выгоды", — констатировал Верте. То, как власти вышли на след Кярбергов, вчера не раскрыли. Известно, что Пауль и Дмитрий Кярберги действовали довольно законспирированно — например, за часть сделок платили в криптовалюте, или биткоинах.

За 36,82 биткоина купил у братьев фентанил и привлеченный к масштабной полицейской операции имитатор, полицейский агент литовского происхождения. Когда полиция в июле 2017 года задержала Кярбергов, стоимость такого количества биткоинов, исходя из курса криптовалюты, была около 81 000 евро.

Килограмм наркотика за раз

Имитатор получил от Кярбергов первую, 100-граммовую, так сказать, пробную партию в мае 2017 года. "Партии все увеличивались — в конце июня вещества было уже больше полкилограмма, в конце июля — больше килограмма фентанила", — пояснил Верте. По словам имитатора, братья наседали на него, чтобы он покупал все большие партии. В общей сложности полицейский агент купил у братьев наркотического вещества на сумму около 80 000 евро.

В ходе слежки обнаружилось, что братья Кярберги часто бывали поблизости от Виймси в леске на краю дороги Виймси-Рандвере. Однажды в зимний день Пауль Кярберг отправился на принадлежащем его брату Дмитрию Porsche 911 в Пирита к своему брату. В 11:02 Пауль перед домом перекинулся с Дмитрием парой слов, и затем Пауль направился в дом. Он вышел оттуда ровно четыре минуты спустя, полностью одетый в черное. Затем он сел в Range Rover Дмитрия, где брат его уже ждал. Они поехали в сторону Ласнамяэ.

За четверть часа они прибыли на парковку магазина Bauhaus на Тяхесаю теэ. На показанной прокурором видеозаписи видно, как семь минут спустя вышли двое мужчин — один полностью в темной одежде и второй в одежде с камуфляжным рисунком — с полиэтиленовым пакетом с логотипом магазина в руках. По словам Верте, братья купили в магазине две пары высоких зеленых резиновых сапог и совок.

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27 января после 20 часов следователи полиции при свете карманных фонариков и уличных фонарей суетились в придорожном леске в волости Виймси. Воткнутый в шоссейный столб в направлении леса прутик указывал путь до следующего знака — дерева, на котором кусок черного полиэтиленового пакета. В свою очередь в нескольких десятках метров от него под сломавшимся стволом дерева следователи нашли "клад".

На глубине примерно 10 сантиметров в землю была закопана вакуумная упаковка, в которой нашли 100 граммов бежевого порошка. В ходе последующей экспертизы установили, что это был фентанил. Опять же, по данным экспертизы, это было очень чистое вещество.

Самая большая найденная в Эстонии партия фентанила

В конце июля, когда Кярбергов поймали с поличным, полиция получила более двух килограммов фентанила. Помимо этого в вышеупомянутом леске нашли еще примерно килограмм наркотического вещества. Получили более трех килограммов фентанила. Это до сих пор самая большая партия, которую за раз находили в Эстонии. "Если на то, чтобы вызвать наркотическое опьянение у одного человека, уходит примерно 0,13 мг наркотического вещества, то этой партии хватило бы на 1,9 миллиона доз", — отметил Верте.

Братьям предъявлено подозрение в наркопреступлении с целью получения большой материальной выгоды. Пенитенциарный кодекс в случае признания виновными предусматривает лишение свободы сроком на 6-20 лет или пожизненное тюремное заключение. Суд над Кярбергами продолжится на этой неделе предъявлением письменных доказательств.

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