26.12.2020, 08:26

Более 1000 домов в Юго-Восточной Эстонии остались без электричества


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Kõrgepingeliinid
Tuhanded kliendid on hetkel Eestis elektrita (pilt on illustratiivne).Foto: Argo Ingver

Карта отключений Elektrilevi сообщает, что сегодня раньше 8 утра более 1000 домов были без электричества.

По данным карты, большая часть отключений в Тартумаа и Вырумаа. Вдобавок единичные дома в Пылвамаа и Валгамаа тоже без электричества.

По словам читателя Delfi, проблемы в Юго-Восточной Эстонии уже с 8 часов вчерашнего вечера. Очевидно, дело в выпавшем снежном ковре, под тяжестью которого некоторые линии не смогли продолжить работу.

По сообщению домашней страницы Elektrilevi, они устранят три четверти отключений за два часа.

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