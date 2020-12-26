26.12.2020, 08:26
Более 1000 домов в Юго-Восточной Эстонии остались без электричества
Карта отключений Elektrilevi сообщает, что сегодня раньше 8 утра более 1000 домов были без электричества.
Карта отключений Elektrilevi сообщает, что сегодня раньше 8 утра более 1000 домов были без электричества.
По данным карты, большая часть отключений в Тартумаа и Вырумаа. Вдобавок единичные дома в Пылвамаа и Валгамаа тоже без электричества.
По словам читателя Delfi, проблемы в Юго-Восточной Эстонии уже с 8 часов вчерашнего вечера. Очевидно, дело в выпавшем снежном ковре, под тяжестью которого некоторые линии не смогли продолжить работу.
По сообщению домашней страницы Elektrilevi, они устранят три четверти отключений за два часа.
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