Более 1000 домов в Юго-Восточной Эстонии остались без электричества

По данным карты, большая часть отключений в Тартумаа и Вырумаа. Вдобавок единичные дома в Пылвамаа и Валгамаа тоже без электричества.

По словам читателя Delfi, проблемы в Юго-Восточной Эстонии уже с 8 часов вчерашнего вечера. Очевидно, дело в выпавшем снежном ковре, под тяжестью которого некоторые линии не смогли продолжить работу.

По сообщению домашней страницы Elektrilevi, они устранят три четверти отключений за два часа.