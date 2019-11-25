Более 10 000 школьников Ласнамяэ получат светоотражатель

Ранним утром вторника, в 7:30, у входов во все школы Ласнамяэ представители управы района, ребята молодёжного совета, а также сотрудники полиции и муниципальной полиции раздадут ученикам светоотражатели. В рамках акции учащимся также напомнят, как следует правильно носить этот жизненно важный атрибут.

Оставшиеся отражатели развесят на деревьях в ласнамяэских парках Тондилоо, Паэ, Прийсле и Котка, чтобы каждый прохожий смог совершенно бесплатно взять его и прикрепить себе на верхнюю одежду. Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района присоединиться к кампании.

В ноябре прошлого года ребята молодёжного совета уже организовывали подобную кампанию безопасности на улицах района. В этом году акция пройдет во второй раз и будет приурочена ко Дню гражданина.