Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

Экспертизу от профессора заказал присяжный адвокат Олави-Юри Луйк, который представляет интересы родственников умершей. Луйк называет данное дело ярким примером круговой поруки. ”Никто не занимается тем, чтобы такого в будущем не происходило. Нужно, чтобы профессионалы обсудили этот случай. Сегодня можно сказать, что эта система не действует”, — сказал Луйк Delfi.
Лепнер отметил, что, согласно истории болезни, вечером у женщины существенно повысились маркеры панкреатита, однако в схеме лечения соответствующие процедуры (например, прием антибиотиков) отсутствовали. По оценке эксперта, лечение и наблюдение Карьюс должно было происходить в палате интенсивной терапии, а не в обычной.
19 февраля около 16 часов женщине стало хуже. Она была слаба и обессилена. Живот продолжал болеть. Пациентку перевели в палату интенсивной терапии внутреннего отделения. ”Несмотря на негативную динамику, состояние пациентки все равно оценили неправильно. Если утром никто еще не понял, насколько все серьезно, то с переводом в палату интенсивной терапии нужно было это увидеть, назначить КТ брюшной полости и новые анализы”, — считает Лепнер.
В палате интенсивной терапии Карьюс становилось все хуже, но антибиотиков ей по-прежнему не назначали, что ночью 21 февраля привело к тяжелому септическому шоку. Карьюс перевели в общий интенсив, где она впервые получила антибиотик, и это стабилизировало ее состояние.
Женщине провели исследование брюшной полости, в ходе которого выявили повреждения желчевыводящих путей и обширную инфекцию. По словам Лепнера, это прямое показание для проведения операции: ”Непонятно решение хирурга провести еще одно КТ-исследование, чтобы исключить утечку контрастного вещества из пищеварительного тракта. Обследование было проведено спустя 3,5 часа после первого КТ. Оно никак не могло повлиять на тактику лечения, но задержало хирургическое лечение пациентки с сепсисом и существенно ухудшило прогноз на выздоровление”.
Утром пациентка находилась в состоянии тяжелого септического шока, и незамедлительное проведение операции медики посчитали нецелесообразным. ”Дальнейшие действия, в том числе операции, были проявлениями отчаяния, которые не могли изменить прогноз пациентки, и 22 февраля она умерла”, — говорит профессор.
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