Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

”Моя мама была человеком, который жил для других. Они ставила окружающих на первое место, переживала и заботилась прежде всего о других, — рассказала Марит Карьюс изданию Õhtuleht, которое и обнародовало эту историю. — Примерно за месяц до своей смерти, после кончины своей матери, которая на протяжении долгого времени нуждалась в уходе, моя мама сказала, что теперь наступило время пожить для себя. Но этой возможности ее лишили”.

Все началось с того, что 18 февраля прошлого года Вирве обратилась с желтухой, болью в животе и тошнотой в Ракверескую больницу. Хотя ранее результаты обследований уже показали наличие у женщины камней в желчном пузыре, ее отправили в PERH на еще одно обследование желчевыводящих путей. Там камней у пациентки не нашли.

После обследования у женщины сильно заболел живот, что, по оценке руководителя клиники хирургии ТУ профессора Урмаса Лепнера, который позже был привлечен в качестве эксперта, указывало на возникшие после процедуры осложнения. Он отметил, что подобные симптомы могут указывать на повреждение желчевыводящих путей и/или острый панкреатит.