"Боль и несправедливость никогда не канут в вечность. Мы будем помнить". Cовместное заявление глав МИД стран Балтии, Польши и Румынии

В основе устойчивого примирения и формирования общего будущего лежит справедливость и объективная истина. Жертвы тоталитарных режимов имеют право на справедливость. К сожалению, в отдельных странах расследование и преследование преступлений тоталитарных режимов и требование ответить за них были недостаточны и непоследовательны.
Мы призываем правительства всех стран Европы оказывать моральную и материальную поддержку происходящему в настоящее время историческому расследованию происходившего при тоталитарных режимах. Работая согласованно, мы можем более эффективно бороться с информационными кампаниями и попытками манипулировать историческими фактами.
Мы должны вместе выступить против тоталитаризма. Ясная и твердая позиция международного сообщества откроет путь к дальнейшему примирению.
Мы убеждены, что в сегодняшней Европе безопасно жить всем народам, и она готова оказать решительное сопротивление любой несправедливости. Мы верим, что европейцы никогда не допустят тоталитаризма или геноцида какого-либо народа.
По прошествии нескольких десятилетий под властью тоталитаризма наши страны возродились как свободные и демократические нации. Тридцать лет назад наши страны начали демократические преобразования, которые наконец сделали нас равноправными и активными государствами-участниками Европейского Союза. Наши страны полны решимости продолжать сотрудничество с партнерами в Европе и во всем мире, чтобы ужасы прошлого больше никогда не повторились.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Румынии Рамона Никола Манеску
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
"Дома сиди, я сказал!": Тигран Кеосаян показал, кто в доме хозяин
Телефонные мошенники не дают покоя жителям Абакана
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник