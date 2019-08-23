"Боль и несправедливость никогда не канут в вечность. Мы будем помнить". Cовместное заявление глав МИД стран Балтии, Польши и Румынии

23 августа исполняется 80 лет со дня, когда Советский Союз и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа, который вызвал Вторую Мировую войну и обрек половину Европы на страдания, длящиеся десятилетиями. Секретный протокол к пакту разделил Восточную Европу на сферы влияния.

Поэтому в этот день, который Европейский Парламент объявил Общеевропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, мы вспоминаем всех тех, смерть и разрушенная жизнь которых были последствием преступлений, совершенных под влиянием идеологии нацизма и сталинизма.

Боль и несправедливость никогда не канут в вечность. Мы будем помнить.

Вспоминая и поминая ужасы прошлого, мы обретаем знания и силу отвергать тех, кто стремится оживить эти идеологии или оправдать преступления и вину этих идеологий. Память жертв побуждает нас укреплять историческую справедливость, продолжая исследования и более широко информируя общество о наследии тоталитаризма на Европейском континенте.