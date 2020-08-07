07.08.2020, 13:50

"Богатство жизни" и Свободная партия объединились в Эстонскую партию будущего

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Heiki LIll (vasakul) Vabaerakonna suurkogul Raplas
Heiki LIll (vasakul) Vabaerakonna suurkogul RaplasFoto: Siim Solman

Сегодня партия ”Богатство жизни” и Свободная партия сообщили о своем объединении в Эстонскую партию будущего.

Программа партии исходит из трех основных принципов: среда, сообщество и граждане.

Несмотря на то, что правление уже подписало договор о сиянии, официально он вступил в силу после одобрения общими собраниями членов партий.

Съезды партия пройдут 20 августа, где будет принято окончательное решение.

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