07.08.2020, 13:50
"Богатство жизни" и Свободная партия объединились в Эстонскую партию будущего(3)
Сегодня партия ”Богатство жизни” и Свободная партия сообщили о своем объединении в Эстонскую партию будущего.
Сегодня партия ”Богатство жизни” и Свободная партия сообщили о своем объединении в Эстонскую партию будущего.
Программа партии исходит из трех основных принципов: среда, сообщество и граждане.
Несмотря на то, что правление уже подписало договор о сиянии, официально он вступил в силу после одобрения общими собраниями членов партий.
Съезды партия пройдут 20 августа, где будет принято окончательное решение.
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