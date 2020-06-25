BMW виновника ДТП на Лаагна теэ связана еще с тремя нарушениями. Каждый раз за рулем был другой человек

Первое нарушение было сделано во время обгона на Ярвевана теэ по правой стороне дороги. Другие два раза автомобиль останавливали за превышение скорости. Один раз скорость была превышена в районе 21-40 км/я, когда автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Во второй раз скорость была чуть выше — 188 км/ч на Нарва маантеэ в зоне скорости 90 км/ч.

Кулламяэ не стал уточнять, кто был за рулем в каждый из этих случаев, а сообщил лишь, что водители всегда были разные — при этом не разу сам 20-летний Иса Халилов.

По его словам, можно предположить, что это были люди из одного круга общения.

Что касается самого Халилова и серьезных нарушений ПДД, Кулламяэсказал следущее: "Скажем так, действующего наказания за нарушение ПДД у него нет. Перед законом он чист".

Халилова наказывали за проступок на дороге последний раз три года назад.

Кулламяэ добавил, что полиция продолжает работу на расследований деталей ДТП, унесшего жизни двух человек. Ранее адвокат подозреваемого заявил, что в ДТП мог быть виноват водитель Volvo, который перестроился из одного ряда в другой, не убедившись в безопасности маневра.

Полиция будет выяснять, действительно ли было перестроение, и если да, то мог ли водитель своевременно отреагировать на несшийся со скоростью 200 км/ч автомобиль. "Это огромная скорость для городского движения", — подчеркнул Кулламяэ.

Как ранее писал Delfi, в субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

По уточненным данным, авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний молодой человек, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. В результате аварии в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены водитель BMW, водитель Volvo и его пассажир (57-летняя женщина), водитель Ford и его пассажир (34-летняя женщина) и находившаяся в автобусном павильоне 32-летняя женщина. Водитель Ford позже скончался в больнице.