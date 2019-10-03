03.10.2019, 17:10

BLRT Grupp vs Анастасия Коваленко: окружной суд решил, что ложные высказывания в отношении предприятия должны быть опровергнуты


rus.delfi.ee
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Анастасия Коваленко
Анастасия КоваленкоFoto: Tiit Blaat

Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко об опровержении ложных высказываний Коваленко и обязал ее опровергнуть ложные заявления о подтасовках в годовом отчёте 2012 года, которые Коваленко позволила себе осенью 2017 года, сообщила BLRT Grupp.

Таллиннский окружной суд обязал Коваленко в течение месяца предпринять всё возможное для опровержения её лживых высказываний о BLRT Grupp в изданиях Äripäev и ”Деловые Ведомости”, в передаче ”Деловые Люди”, а также в базе данных магистерских работ Тартуского университета.

Представлявшие концерн BLRT Grupp присяжные адвокаты Антс Нымпер и Мартин Рауде отметили, что сегодняшнее решение окружного суда является логическим продолжением принятого 19 марта текущего года решения Госсуда, согласно которому нельзя оправдывать опубликованные в магистерской работе ложные утверждения академической свободой, так как и в магистерской работе ничья честь и доброе имя не могут быть очернены.

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Опровержения должны публиковаться за счет Анастасии Коваленко. Также Коваленко обязана предоставить концерну BLRT Grupp отчет об исполнении судебного решения.

”Очень интересно наблюдать, как в каждой инстанции суда вынесены полностью разные решения, — прокомментировала RusDelfi решение суда Анастасия Коваленко. — Харьюский уездный суд и Госсуд вынесли решение в мою пользу, а теперь вдруг окружной суд принимает полностью противоположное решение. Скорее всего, и данное решение не будет окончательным, а пойдет снова на рассмотрение в Госсуд”.

”Я по-прежнему утверждаю, что представленные мною утверждения не содержали ложной информации, — уверена Коваленко. — Я понимаю, что BLRT пытается оказать давление на меня и мои заявления, касающиеся плохой защиты миноритарных акционеров в Эстонии. Жаль, что для этого большой концерн использует деньги компании, нанимает армию дорогих адвокатов и уже два года делает всё возможное, чтобы причинить мне как более слабой стороне дополнительные неудобства и заставить меня нести большие расходы”.

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