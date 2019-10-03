BLRT Grupp vs Анастасия Коваленко: окружной суд решил, что ложные высказывания в отношении предприятия должны быть опровергнуты

Таллиннский окружной суд обязал Коваленко в течение месяца предпринять всё возможное для опровержения её лживых высказываний о BLRT Grupp в изданиях Äripäev и ”Деловые Ведомости”, в передаче ”Деловые Люди”, а также в базе данных магистерских работ Тартуского университета.

Представлявшие концерн BLRT Grupp присяжные адвокаты Антс Нымпер и Мартин Рауде отметили, что сегодняшнее решение окружного суда является логическим продолжением принятого 19 марта текущего года решения Госсуда, согласно которому нельзя оправдывать опубликованные в магистерской работе ложные утверждения академической свободой, так как и в магистерской работе ничья честь и доброе имя не могут быть очернены.

Опровержения должны публиковаться за счет Анастасии Коваленко. Также Коваленко обязана предоставить концерну BLRT Grupp отчет об исполнении судебного решения.

”Очень интересно наблюдать, как в каждой инстанции суда вынесены полностью разные решения, — прокомментировала RusDelfi решение суда Анастасия Коваленко. — Харьюский уездный суд и Госсуд вынесли решение в мою пользу, а теперь вдруг окружной суд принимает полностью противоположное решение. Скорее всего, и данное решение не будет окончательным, а пойдет снова на рассмотрение в Госсуд”.