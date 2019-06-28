BLRT Grupp поможет в развитии социальной сферы Пыхья-Таллинна

Пеэтера Ярвелайда как старейшину Пыхья-Таллинна интересовало в первую очередь всестороннее развитие района и благосостояние его жителей. Так как BLRT Grupр занимается осуществлением проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, то одной из сквозных тем встречи стало создание многофункционального, дружественного к человеку городского пространства, где совместное сотрудничество будет способствовать реализации как целей предприятия, так и Пыхья-Таллинна, а также целесообразному использованию средств обеих сторон.

В связи со стремительным ростом населения Пыхья-Таллинна на повестке дня стоит вопрос о создании новых школьных мест, поскольку имеющиеся учебные заведения уже переполнены. Пеэтер Ярвелайд считает, что у детей должна быть возможность ходить в школу рядом с домом, также он подчеркнул важность близости места работы к месту жительства. По словам Ивара Пийрсалу, директора по развитию недвижимости BLRT Grupр, вопрос о создании школы в Ноблесснере уже рассматривался, и готовность городских властей сотрудничать в этом вопросе только приветствуется.

В первой половине 2020 года BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus приступит к реализации второго этапа строительства прибрежного квартала Ноблесснер. Наиболее значимые объекты ближайших лет — это шесть новых многоквартирных жилых домов, обновленное здание бывшего завода подводных лодок. К лету 2020 года старая электростанция будет перестроена под жилой и коммерческий объекты, а бывшая котельная — под коммерческие площади. Продолжится развитие порта Яхисадам.

По словам старейшины, Ноблесснер превращается в одного из красивейших и заслуживающих внимание кварталов северной части Таллина.