28.06.2019, 18:15

BLRT Grupp поможет в развитии социальной сферы Пыхья-Таллинна


rus.delfi.ee
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BLRT Grupp поможет в развитии социальной сферы Пыхья-Таллинна
BLRT

На этой неделе концерн BLRT Grupp посетил новый старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, основное внимание которого было сосредоточено на способствующим развитию города взаимодействии концерна и властей Пыхья-Таллинна.

Пеэтера Ярвелайда как старейшину Пыхья-Таллинна интересовало в первую очередь всестороннее развитие района и благосостояние его жителей. Так как BLRT Grupр занимается осуществлением проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, то одной из сквозных тем встречи стало создание многофункционального, дружественного к человеку городского пространства, где совместное сотрудничество будет способствовать реализации как целей предприятия, так и Пыхья-Таллинна, а также целесообразному использованию средств обеих сторон.

В связи со стремительным ростом населения Пыхья-Таллинна на повестке дня стоит вопрос о создании новых школьных мест, поскольку имеющиеся учебные заведения уже переполнены. Пеэтер Ярвелайд считает, что у детей должна быть возможность ходить в школу рядом с домом, также он подчеркнул важность близости места работы к месту жительства. По словам Ивара Пийрсалу, директора по развитию недвижимости BLRT Grupр, вопрос о создании школы в Ноблесснере уже рассматривался, и готовность городских властей сотрудничать в этом вопросе только приветствуется.

В первой половине 2020 года BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus приступит к реализации второго этапа строительства прибрежного квартала Ноблесснер. Наиболее значимые объекты ближайших лет — это шесть новых многоквартирных жилых домов, обновленное здание бывшего завода подводных лодок. К лету 2020 года старая электростанция будет перестроена под жилой и коммерческий объекты, а бывшая котельная — под коммерческие площади. Продолжится развитие порта Яхисадам.

По словам старейшины, Ноблесснер превращается в одного из красивейших и заслуживающих внимание кварталов северной части Таллина.

Еще одним ключевым аспектом встречи была роль BLRT Grupp в качестве крупнейшего работодателя. Глава Пыхья-Таллинна ознакомился с ключевыми производственными объектами концерна BLRT Grupp: судоремонтной верфью, машиностроительным предприятием, производством металлоконструкций и оборудования для нефтегазодобывающей промышленности и инфраструктурных проектов.

В ходе беседы руководство BLRT Grupp рассказало Пеэтеру Ярвелайду о том, какие шаги предпринимаются для поддержания конкурентоспособности и экспортного потенциала концерна в сегодняшних условиях, а также об инвестиционной политике в Балтийских странах. Наибольшее внимание старейшины вызвали доля экспорта концерна в обороте, которая составила в 2018 году 82,5%, а также масштаб деятельности концерна, чьи предприятия активно работают и развиваются на рынках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии и Норвегии.

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