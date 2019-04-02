Блогерка, редакторка, дизайнерка? Известные девушки из Эстонии отвечают, готовы ли они себя так называть и что они думают о феминитивах

Яна Лумбе, блогер
Мне вообще все равно, кто кого как называет. Хоть блогерка, хоть инфлюенсерка! Ничего плохого в этом не вижу.
Тамара Тютина, главный редактор GLOSS.ee
В этих вопросах я консервативна. На самом деле, когда я впервые увидела феминитивы вроде ”редакторка”, ”блогерка”, ”продюсерка” и ”фотографиня”, меня это рассмешило. И по-прежнему я не могу воспринимать всерьез тех людей, профессии которых обозначают феминитивами.
С одной стороны, я, как филолог, прекрасно понимаю, что язык — это живой организм, который постоянно изменяется, но конкретно эти изменения наводят на мысли, что ярые борцы за права женщин игнорируют/не хотят/боятся разбираться с более серьезными проблемами, с которыми сталкиваются женщины в современном обществе.
Самое забавное, что феминитивы вводят и туда, где они действительно не нужны. Есть такие слова, как "мастер" и "мастерица", но зачем-то появилось слово "мастерка". "Доктор" стала "докториней". Ну есть же слова "докторша", "врачиха", но, полагаю, для многих они звучат грубо и оскорбительно. А я вот чувствую оттенок пренебрежения в словах "авторка", "редакторка". Это как с именами. Когда меня называют Тамаркой очень близкие друзья — это одно, а в устах малознакомого человека это прозвучит фамильярно и грубо. Поэтому ни сейчас, ни в дальнейшем я не хочу, чтобы меня обозначали какими-то феминитивами.
Кстати, в эстонском тоже есть слова "eestlane" и "eestlanna", "sõber" и "sõbranna", но не слышала ни разу, чтобы эстонцы занимались такой дурью, как разделением на "arst" и "arstlanna" и т. д.
Лусинэ Аянян, блогер
На мой взгляд, слово ”блогерка” ничего общего с движением феминизма не имеет. Скорее наоборот, показывает желание самоутвердиться за счет феминитивного окончания слова, которое никак не влияет на смысл, скорее, делает его немного насмешливым.
В некоторых языках и вовсе отсутствует мужской и женский род, и все обозначается единым. К чему я это? Если вы борец за права женщин, то лучше это делать более логичными методами, нежели чем в корне менять слово, которое по-большому счету уже позаимствовали с другого языка.
Светлана Агуреева, стилист и фэшн-редактор журнала ”Jana”
Жаль, я не блогер. Так бы могла называть себя блогеркой или блогиней. Последнее звучит особенно приятно, прямо как богиня! Стилистка звучит не так прикольно как блогерка, но иногда, когда иронизирую над собой, то называю себя стилисткой. Не вижу в этом ничего такого. Смеяться надо уметь в первую очередь над собой!
Кстати, не так давно я стала фэшн-редактором журнала ”Jana”. Получается, я теперь редакторка. Звучит забавно. Не думаю, что я буду так представляться в официальных письмах, но посмеяться в узком кругу — почему бы и нет.
Ваша Стилистка, дизайнерка и фэшн-редакторка Светланка Агуреевка :)