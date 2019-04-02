Блогерка, редакторка, дизайнерка? Известные девушки из Эстонии отвечают, готовы ли они себя так называть и что они думают о феминитивах

Елена Аблаева, блогер

Я за здоровый уровень чего бы то ни было. Блогер (как и менеджер и т.д.) — иностранное слово, оно не изменяется по половому признаку, и меня это нисколько не унижает. Яйца от этого у меня не вырастут! :)



Анна Овсянкина (Estonianna), блогер

Мне кажется, что слово ”блогер” вмещает в себя и женский, и мужской род. Я не выступаю за то, чтобы везде добавить в конце "-ка", для меня это звучит инородно. Хотя я смотрела разные интервью по этому поводу. Вот если примут это за норму — ну блогерка, так блогерка. Но меня не обижает, когда меня называют ”блогер”, никакого негатива для меня это не несет.



Хелене Ветик, блогер и графический дизайнер

Недавно мой латвийский знакомый поделился статьей, где я впервые увидела слово ”блогерка”. Для меня это прозвучало глупо и пафосно. У меня самой имя Хелене, и все русские хотят сказать Лена или Хелена. Но я считаю — слово есть слово, имя есть имя, и добавлять пол к словам и именам — это какой-то прошлый век.

Для меня лично и у слов швабра или пылесос тоже нет пола. В эстонском языке, например, все слова бесполые, на русском это сложно объяснить, так что кажется, как-будто это некрасиво говорить не он/она, а это — но на самом деле это очень просто и красиво.

Я в последний год особо не пишу в блог, а занимаюсь графическим дизайном, но себя называть блогеркой или дизайнеркой не собираюсь. На эстонском, английском и русском языках одинаковое слово disainer/designer/дизайнер мне подходит отлично. Какого я пола — это уже мое личное дело и не меняет мою профессию.