БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО | Истребители с грохотом пролетели над Таллинном, но их не было видно. Так страна День независимости еще не встречала

День независимости ЭР

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/zhitelyam-estonii-nezavisimo-ot-rodnogo-yazyka-nuzhno-odno-i-to-zhe-kommentarij-narvityanki-yany-budkovskoj-k-rechi-prezidenta?id=92667845

Про наряды президента и ее супруга читайте в Яне.

Как делалось самое главное фото вечера :)

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-chto-na-samom-dele-proishodilo-za-kameroj-svoyu-rech-kalyulajd-proiznosila-v-sovershenno-pustom-zale?id=92667501

Еще одна реакция на речь президента. https://rus.delfi.ee/projects/opinion/evgenij-krishtafovich-voshitilsya-muzhestvom-prezidenta-kersti-kalyulajd-i-uveren-chto-vse-vypuskniki-shkol-estonii-dolzhny-govorit-po-estonski?id=92666421

Праздничный концерт в Пайде.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pryamaya-translyaciya-i-foto-eesti-eest-v-starom-tallinne-prohodit-fakelnoe-shestvie-ekre?id=92665827

А вот и первый отклик. https://rus.delfi.ee/projects/opinion/pedagog-olga-selischeva-o-rechi-prezidenta-rabotaya-v-shkole-ya-vizhu-naskolko-estonskie-i-russkie-deti-otkryty-drug-drugu?id=92665137

Читайте речь президента на русском языке. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-nam-estoncam-nuzhna-tverdaya-uverennost-chto-so-vsemi-hodivshimi-zdes-v-shkolu-my-mozhem-govorit-po-estonski?id=92665751

https://rus.delfi.ee/daily/lasnamae/viktorina-horosho-li-ty-znaesh-istoriyu-lasnamyae?id=92664971

Речь президента очень интересная и неоднозначная. Совсем скоро ее перевод на русский язык будет доступен и на нашем сайте. Не пропустите!

Сегодня, 24 февраля в парке Юрьевой ночи состоялась церемония зажжения огня свободы и возложения венков в честь празднования 103-й годовщины Эстонской Республики. «Неслучайно День независимости Эстонии на территории Ласнамяэ отмечается в парке Юрьевой ночи. Горка Сыямяги была свидетелем восстания Юрьевой ночи, здесь же в 30-е годы прошлого века был устроен мемориальный комплекс в память о борцах за независимость Эстонии. Существующий сегодня на этом месте парк посвящен павшим в Освободительной войне. История этого места, как и история нашей страны в целом, должны служить опорой для объединения жителей сегодняшней Эстонии, для преодоления противоречий и поиска решений проблем, стоящих перед нами», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Поздравляю всех жителей Ласнамяэ с Днем независимости Эстонской Республики и желаю скорейшего возвращения к привычной жизни без масок и запретов», - добавил Владимир Свет. В этот день на самой высокой точке Таллинна - в парке Юрьевой ночи зажгли кострище свободы, а на вершине башни «Тулила» горел огонь. Состоялось торжественное построение почетного караула, учащиеся гимназии Якоба Вестхольма зачитали манифест независимости, гости и представители районной управы Ласнамяэ водрузили к подножию памятника павшим в Освободительной войне венок. Также прозвучали торжественные речи военных и политиков. Вел мероприятие актер театра и кино Кристиан Сарв. Из-за эпидемиологической ситуации в стране и во избежание распространения коронавируса мероприятие прошло в закрытом формате и было предназначено только для приглашенных участников.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pryamaya-translyaciya-prezident-kersti-kalyulajd-vystupaet-s-torzhestvennoj-rechyu-pered-pustym-zalom?id=92665751

Президент с супругом прибыли в пайдеский Дом музыки и театра, где совсем скоро Кальюлайд выступит с речью.

У наших коллег из эстонского Delfi - прямой эфир. Присоединяйтесь! https://www.delfi.ee/news/ev103/uudised/otsepilt-presidendiballi-pole-aga-pidu-ei-jaa-pidamata-delfi-otsestuudios-on-ponevad-kulalised-hea-toit-ja-ka-kleidid?id=92636453

Смотрите, как сегодня из Великобритании вылетели истребители, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости ЭР.

Совсем скоро празднования переместятся в Пайде, где состоится концерт и президент выступит с речью.

Полицейский пес Яэрту поздравляет с праздником! Foto: Reelika Riimand, PPA

Читатель прислал в редакцию стихотворение ко Дню независимости.

https://www.facebook.com/MihhailKolvart/posts/3709385325796539#w=500

Стало известно, что расписание показательных полетов из-за плохих погодных условий изменилось. В Таллинне, скорее всего, из-за сильной облачности самолетов видно не будет.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/herem-nam-hvatit-voli-edinstva-i-gordosti-vyigrat-i-etu-i-druguyu-vojnu?id=92663941

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministr-kallas-osvoboditelnaya-vojna-stala-vsenarodnoj-pobedoj?id=92663895

Ха-ха, очень забавно. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-v-tartu-vstretilis-kalyulajd-tramp-i-putin?id=92663733

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1364495206511435776?ref_src=twsrc%5Etfw

В Таллиннской епископской Домской церкви проходит торжественное богослужение.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/prihodite-posmotret-v-lasnamyae-poyavitsya-masshtabnaya-proekciya-flaga-estonii?id=92663685

Кстати, на днях Эстонию с праздником поздравил и Владимир Путин. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/putin-pozdravil-prezidenta-kalyulajd-i-zhitelej-estonii-s-dnem-nezavisimosti?id=92640203

Президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас возложили венки и подножию монумента победы в Освободительной войне.

К сожалению, из-за тумана был отменен показательный полет вертолета Сил обороны над площадью Вабадузе. Облет всей Эстонии пока под вопросом.

Смотрите, как празднуют люди по всей стране!

И еще один рецепт, приятного аппетита! https://bublik.delfi.ee/statja/92651641/televedushchaya-yuliya-kalenda-podelilas-vkusneyshim-receptom-buterbrodov-s-kilkoy-ko-dnyu-nezavisimosti-estonii

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени Республики Беларусь и себя лично поздравил народ Эстонской Республики с национальным праздником. "Появление в прошлом веке на политической карте мира самостоятельного эстонского государства дало начало его новейшей истории. Самоопределение - это не только привлекательные перспективы, но и ответственность за судьбу своего народа. Оно демонстрирует зрелость и несокрушимую веру в будущее для потомков", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что Минск и Таллинн более четверти века находятся в новых реалиях, которые создали дополнительные возможности для предприятий, учреждений и простых людей. "Вместе с тем годы независимости не лишили нас всего ценного и необходимого, что было накоплено многими поколениями наших соотечественников, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией, эффективное использование человеческого потенциала и уникального опыта многолетней совместной работы. Сегодня в первую очередь мы должны взаимодействовать для безопасности в регионе и уверенности в завтрашнем дне для наших детей. Белорусы всегда были и останутся вашими добрыми соседями, готовыми вместе обеспечивать достижение такой важной цели". Глава белорусского государства пожелал всем гражданам Эстонии успехов, мира и благополучия.

Еще есть время испечь! https://jana.delfi.ee/statja/92661533/recept-k-prazdnichnomu-stolu-prostoy-i-originalnyy-pirog-iz-kilki-s-karamelizovannym-lukom

Ильвес тоже поздравил, но и жестко раскритиковал. Читайте в статье! https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ilves-my-vakciniruem-lyudej-po-rabochim-dnyam-s-devyati-do-pyati-budto-by-virus-po-vyhodnym-otdyhaet?id=92662515

Праздничная речь спикера Рийгикогу https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pylluaas-u-nas-net-neobhodimosti-i-obyazannosti-zaklyuchat-s-rossiej-verolomnyj-dogovor-o-granice?id=92662015

От имени американского правительства госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Эстонии со 103-й годовщиной независимости страны, пишет RusERR. "Соединенные Штаты и Эстония разделяют твердую приверженность глобальной безопасности, экономическим возможностям и демократическим ценностям. Как союзники по НАТО, мы с гордостью работаем вместе, чтобы еще лучше приспособить НАТО к сегодняшним вызовам в области безопасности", - приводит слова Блинкена посольство США в Эстонии. "Будучи членами Совета Безопасности ООН, мы продвигаем права человека и верховенство закона, а также предпринимаем меры по преодолению глобального климатического кризиса. Мы ценим наше партнерство, которое способствует укреплению обороноспособности, торговли, инвестиций и межличностных отношений. А также тот вклад, который Эстония вносит в укрепление отношений между США и ЕС", - добавил госсекретарь.

И такое бывает, к сожалению.https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-zhiteli-estonii-proignorirovali-prosbu-ne-prihodit-na-podnyatie-flaga?id=92661667

Смотрите фотографии с церемонии поднятия флага!

Сегодня, 24 февраля Управа Пыхья-Таллинна представит перед Таллиннским центром культуры “Сальме” аудиопрограмму на эстонские стихотворения, приуроченную к 103 Дню рождения Эстонской Республики. Программу под названием “Мудрые дети последователей Тарауска” („Taaralaste targad pojad“) можно будет послушать возле “Сальме” с 10 утра до 22 вечера. “В этом году мы предлагаем пыхья-таллиннцам особую аудиопрограмму, которую можно будет послушать на улице в течение всего дня. В этому году мы должны отказаться от торжества по случаю Дня независимости”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. “Поэтому мы предлагаем аудиопрограмму на эстонские стихотворения, которая создает праздничное настроение и направляет в путешествие по истории”, - добавил Ярвелайд. Озвучили аудиопрограмму известные актеры Ало Кырве, Хеле Кырве, Эстер Кунту и Сандер Роозимяги. Постановщик - Диана Леэсалу, музыкальный постановщик - Вейко Тубин. “Призываем в этот праздник найти момент для себя, чтобы подумать о том, чего достигла и как изменилась Эстония за 103 года. Мы предлагаем слушателям творчество таких известных эстонских поэтов, как Анна Хаава, К.Р. Якобсон, Юхан Кундер, Юхан Лийви, Эллен Нийду и других. Интересней за программой будет наблюдать в темное время - тогда будет заметней ее визуальная часть”, - сказал директор центра культуры “Сальме” Стен Светляков. С 23 февраля в фойе центра “Сальме” можно посмотреть выставку работ воспитанников детского сада “Копли” под названием “Моя Эстония”. На выставке представлены рисунки, изображающие представление детей об Эстонии, а также керамические броши, тоже сделанные детьми. Учителя подготовили интересные плакаты и фотографии прошлого и настоящего детского сада, ведь детский сад “Копли” - ровесник Эстонской Республики. Просим носить на мероприятиях маску и соблюдать дистанцию.

Накануне премьер-министр Кая Каллас выступила с речью https://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministr-kaya-kallas-luchshij-podarok-dlya-estonii-esli-my-vmeste-ostanovim-rasprostranenie-virusa?id=92658589

В данный момент с речью выступает спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент 30-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Хардо Адамсон. В церемонии поднятия флага примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги, командующий военно-морскими силами коммодор Юри Саска и глава дипломатического корпуса Эстонии Тереза Баббер. В Губернаторском саду будут рассредоточено выстроены группы защитников флага академических объединений и патриотических молодежных организаций. В исполнении юношеского хора Национальной оперы ”Эстония” под руководством дирижера Хирво Сурва прозвучат произведения ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа), ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда.

За прямой трансляцией церемонии можно наблюдать на ETV+.

Празднования начались в 7.30 24 февраля в Губернаторском саду на Тоомпеа, где в эти минуты проходит торжественная церемония поднятия государственного флага. В этом году мероприятие проходит без публики.