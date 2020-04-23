23.04.2020, 19:42

Близкий больного: слушал отрицающих коронавирус, схватившись за голову! Неужели они не видят дальше своего носа?

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Близкий больного: слушал отрицающих коронавирус, схватившись за голову! Неужели они не видят дальше своего носа?
Shutterstock

Смотрел вчера передачу Pealtnägija и не могу не высказать своего мнения в отношении людей, отрицающих существование коронавируса. Слушая их слова, я схватился за голову и подумал: неужели они в самом деле не видят дальше своего носа?

Когда кто-то говорит, что не видел никого умирающим от коронавируса, не стоял рядом с кроватью больного или не сталкивался ни с одним больным, — это, конечно, нечто! Если ты не работаешь в больнице, то видимо, и не увидишь никого умирающим. И вряд ты окажешься рядом чьей-то больничной койкой. В наших больницах еще много места, чтобы не оставлять нуждающихся в помощи умирать на улицах.

Что касается того, что ни один знакомый человека, отрицающего коронавирус, не заболел, то могу сказать только одно: тебе повезло! За последний месяц наша семья пережила настоящий шок. Заразился наш близкий, и его жизнь в течение недели висела на волоске, однажды он просто перестал дышать, и мысленно мы должны были готовиться к самым плохим новостям.

Когда вчера его удалось издалека увидеть, потому что его, наконец, отпустили из больницы домой, то он ужасно изменился: человек всего за пару недель потерял более 10 килограммов и едва может ходить. Смотришь и думаешь: ни один грипп такого не сделает, и симулировать такую перемену невозможно.

По словам нашего близкого, он видел в больнице не только людей старше 50, но также одного 30-летнего мужчину, который находился в гораздо худшем состоянии, чем пациенты, которые старше его на десятки лет, по всей видимости, он до сих пор в больнице.

Для этих людей коронавирус — реальная, а для некоторых, к сожалению, и смертельная болезнь. Говорить , что "если я не видел или сам не заразился" — в этой ситуации в высшей степени глупо.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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