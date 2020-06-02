Близится столетие Конституции Эстонской Республики: в Рийгикогу открыли выставку

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас обратился к историческим событиям начала прошлого века, — ко временам после Освободительной войны и заключения мира, когда началось создание независимой Эстонской Республики.

”Первая Конституция стала основополагающим документом Эстонии как государства. В течение 14 лет она помогала организовывать жизнь в стране. Включение основных прав в начало первой Конституции Эстонии было новаторским для своего времени. И отдельная важная тема выставки — основные права и их трактование в Конституциях”, — сказал Пыллуаас.

Выставка дает обзор истории создания первой Конституции и других правовых актов, узаконивших государственность Эстонии. Далее она переходит к измененной Конституции от 1933 года, и — к новой Конституции, созданной в 1937 году. Несколько десятилетий спустя независимость Эстонии будет восстановлена, и в 1992 году Конституционная Ассамблея выработает новую Конституцию. В приуроченном к открытию выставки выступлении канцлер права Юлле Мадизе рассмотрела значимость Конституции.

Для наилучшей передачи событий того времени на выставке собраны самые яркие воспоминания как самих участников событий, так и авторов более поздних трактовок Конституции. Посетители смогут ознакомиться с цитатами из протоколов Учредительного собрания, Рийгикогу и Национального собрания. Исторические факты и воспоминания дополняют фотографии и копии документов из Национального архива.

По словам генерального директора Национальной библиотеки Янне Андресоо, Национальная библиотека как государственная библиотека тесно связана со становлением Эстонской Республики. ”Национальная библиотека по-прежнему делает все, чтобы наука, искусство и их учения оставались свободны — так, как это сказано в Конституции. Поэтому большая честь открытием этой выставки отпраздновать столетие со дня принятия Конституции Эстонской Республики”, — сказала Андресоо.

Выставка была подготовлена в сотрудничестве между Национальной библиотекой, Национальным архивом, Канцелярией канцлера права и Канцелярией Рийгикогу.