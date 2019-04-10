Благотворительный забег поддерживает годовалого Олега с тяжелым врожденным иммунодефицитом

Покровитель забега актер Тынис Нийнеметс, который также 10-го мая участвует в забеге, говорит, что чем дальше, тем уютнее он чувствует себя в обществе людей Детского фонда и поэтому Благотворительный забег кажется уже естественной частью жизни. ”Можно подумать, что уже немного знаком со всем, что касается детей и их болезней, но нет. Впереди снова открывающий глаза опыт в лице маленького Олега. Будучи родителем не могу представить, чтобы мой ребёнок страдал от иммунодефицита, так как кажется, что наши дети и так постоянно в различных вирусах, насморке, кашле. Какая жизнь может ожидать маленького Олега, если он не получит лечение… Этого не хочется даже представлять”, — признает он.

Нийнеметс гарантирует, что у всех, кто придет на марафон и сделает свое пожертвование, есть возможность дать одному мальчику совершенно обычную жизнь вместе с совершенно обычным детством без ограничений. ”Я не преувеличу, если скажу, что есть возможность подарить маленькому мальчику жизнь. И его родителям вернуть каждый день. Моя цель — снова собрать забег с наибольшим количеством участников, чтобы собрать нужную сумму и даже больше, чтобы семье не пришлось беспокоиться, находясь за границей, о каких-то непредвиденных расходах. Призываю всех помочь и сделать добро!”

Плата за участие в Благотворительном забеге собирается в виде пожертвования и минимальный взнос 3 евро, к которым Puidukoda, TAUR Varahalduse OÜ, Nutri Medical и многие другие спонсоры со своей стороны добавят по 5 евро на каждого участника. Таким образом вклад каждого участника забега в лечение Олега за границей как минимум 8 евро. Между участниками забега также разыгрываются на месте замечательные призы от хороших спонсоров.

Благотворительный забег пройдет в Тарту, спортивном парке Тяхтвере, в пятницу 10-го мая в 19.00. Дистанция 4,5 км, тропа проходит в Дендропарке и ее можно проходить как бегом, так и шагом.

Больше информации и регистрация доступны здесь.

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи пожертвователей поддерживала закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности более 4 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным пожертвователем по адресу www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Чтобы подать заявление о получении пособия или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.