Благотворительная кампания в Мустамяэ: приходите и выбирайте книгу по душе!

”Книга — это такая вещь, которую нельзя выбросить в помойку, и я очень рад, что есть такие места, которые дают книгам новую жизнь и новые впечатления людям! Очень хорошо, что наша молодежь продолжила в этом году данную акцию с книгами! Приятно видеть, как ребята вместе пытаются сделать полезное дело. Я всегда поддерживаю подобные действия нашей молодежи и надеюсь, что на этом наш молодежный совет не собирается останавливаться”, — прокомментировал инициативу молодежи старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

”Мы проводим такую благотворительную акцию уже второй год и нужно сказать, что жителям Мустамяэ такая благотворительность приходится по нраву. В этом году совместно со школами и детскими садами Мустамяэ мы собирали книги с 23 октября по 8 ноября. Книги годами стояли на полках и теперь эти книжные пункты готовы снова радовать людей!” — сказал Дмитрий Фадин, куратор Молодежного совета Мустамяэ.

Молодежный совет Мустамяэ благодарит все школы, детские сады района и жителей за совместную работу!