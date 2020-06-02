Благодаря собранным в магазинах пожертвованиям многим таллиннским семьям оказана помощь

Отвечающая за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина выразила признательность благотворителям и всем неравнодушным таллиннцам.

”Замечать и поддерживать тех, кому необходима помощь, должно стать нашей общей обязанностью, ведь это делает нас сильным народом и обществом. Коронакризис и вызванные им сложные времена показали, насколько мы заботимся о себе и ближних. Благодаря этому сегодня, в День защиты детей, мы можем всей семьей отправиться на игровую площадку, в музей или в Ботанический сад”, — сказала Бешкина.

Возле касс двадцати магазинов Rimi стояли ящики для сбора пожертвований, на которых можно было прочитать следующее: ”Многие семьи в Эстонии не могут ежедневно обеспечивать детей полноценным питанием”. Ящики для сбора пожертвований опустошила секретарь Общества Красного Креста Лилия Лаул вместе с добровольцами и работниками магазина. В пакеты помощи вошло много местной продукции, чтобы, в свою очередь, поддержать кампанию Союза пищевой промышленности ”Покупай эстонское, поддерживай эстонское!”.

Продовольственные наборы помогли укомплектовать добровольцы Таллиннского общества Красного Креста Эстонии. Наборы распределили между социальными отделами частей города, сотрудники которых позаботятся о том, чтобы помощь дошла до малообеспеченных семей и семей с детьми.