Благодаря скандалу вокруг экс-министра Куузика за помощью обращается все больше женщин-жертв насилия

”Одна женщина позвонила и сказала, что пять лет носила в кошельке нашу визитку, прежде чем осмелилась позвонить”, — поведала заведующая центром поддержки и информирования Пилле Тсопп-Паган. На прошлой неделе количество звонков на кризисный номер помощи жертвам, а также количество обращений в центры поддержки, скачкообразно выросло. По ее оценке, люди осмелились благодаря активному освещению проблемы в СМИ.

В конце апреля и начале мая были особые причины поговорить на эту тему. При новом правительстве министром внешней торговли и ИТ стал Марти Куузик, которого подозревают в насилии над своей супругой.

По сравнению с апрелем количество обратившихся за поддержкой впервые выросло в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа. В Тартумаа, например, в апреле за помощью обратились 48 женщин, в мае — уже 87.

Тсопп-Паган признала: ”Если бы мы знали, что так случится, привлекли бы к работе большее количество людей. А так перерабатывали”.