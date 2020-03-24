Бизнесмены предлагают миллионы единиц средств защиты, а дому престарелых приходится покупать маски на рынке

"Буду благодарен, если успеете передать информацию в течение сегодняшнего дня", - написал Хрущев в четверг, но департамент до сих пор не ответил, какая именно продукция ему требуется. Выясняют.
Одним словом, разнообразных предложений, в том числе и от местных предприятий поступает множество.
Ааб: предложений сотни, но дельных мало
В пятницу руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас поручил вопрос организации снабжения средствами защиты министру государственного управления Яаку Аабу.
Ааб сказал сегодня Delfi, что предложений от предприятий приходят сотни, но большинство из них или не внушают доверия, или не предполагают быстрого решения. "Наши сотрудники два дня проверяют их подноготную и по линии МИД, и через МВД", - сказал Ааб.
"Мы отобрали несколько предложений, которыми теперь занимаемся. Частично из Европы, частично - из Азии. Ясность будет завтра к утру", - пообещал Ааб.
По словам министра, который начал изучать вопрос только в пятницу, есть надежда, что на текущей недели заказанное прибудет в большом количестве.
Ааб отметил, что основная беда, с которой столкнулся весь мир - срыв прописанных в договорах сроков поставок. Поэтому сейчас в ходе переговоров доставке заказа уделяется особое внимание.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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