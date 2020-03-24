Бизнесмены предлагают миллионы единиц средств защиты, а дому престарелых приходится покупать маски на рынке

Услышав новости, что попечительские учреждения местных самоуправлений по меньшей мере получили защитные маски, государственный центр по уходу Коэру обратился в Минсоцдел, Департамент здоровья и Больничную кассу с письмом о помощи.

"С начала января мы не получали маски и другие средства личной защиты", - написала директор центра Терье Тедер после того, как Департамент здоровья выделил 61 000 средств защиты для домов по уходу, находящихся в ведении местных самоуправлений.

"По состоянию на вечер пятницы, у нас осталось менее 100 масок, их хватит при обычной работе максимум на 4-5 дней", - сообщила в письме Тедер и попросила найти возможности помочь и государственным попечительским учреждениям.

"Мы купили на черном рынке по фантастическим ценам 150 масок, и на данный момент нет информации, когда они поступят", - написала директор.

Нехватку средств личной защиты ощущают больницы, центры семейных врачей и вообще все, кому они необходимы для работы.

В то же время неделями предприниматели осаждают Департамент здоровья с предложениями о поставках миллионов масок - в основном за деньги, но бывает и просто бесплатно.

Один из них - Алексей Хрущов, занимающейся импортом на местный рынок телефонов и электроники известного китайского бренда. "Xiaomi желает помочь нашим больницам и другим учреждениям общественного сектора. Хотим узнать, какие потребности", - сделал он в минувший четверг запрос в Департамент здоровья. Выбор средств защиты, который предлагает Xiaomi весьма широк.