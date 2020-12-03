Бизнесмен устроил многолюдную вечеринку в спа. Волостная управа очень недовольна

Член правления GoSpa Таури Сумберг отметил, что о мероприятии знала и полиция, и Департамент здоровья.

Ранее представители волостной управы направили департаменту докладную о том, что 29 ноября ночью обнаружили в одном из спа частную вечеринку, в которой ”по предварительной оценке, участвовало более 250 человек”. По словам руководителя службы надзора управы Кареля Коовиска, требования о 50% заполняемости также не было соблюдено. ”Гости частной вечеринки не носили средств индивидуальной защиты (маски) и не соблюдали дистанцию в два метра. Также мы не увидели дезинфицирующих средств ни у входной двери, ни в фойе”, — написал он департаменту.

Коовиск отметил, что сейчас на Сааремаа заболеваемость невысокая, но большая часть гостей приехала из других уездов.

Рыымуссар парировал, что постановление правительства запрещает публичные мероприятия, но не закрытые частные вечеринки. Также он отметил, что на вечеринку были допущены только приглашенные и что он попросил гостей приходить только в случае, если те чувствуют себя на 100% здоровыми. Что касается масок и средств дезинфекции, то, по словам Рыымуссаара, их предоставил отель. Кроме того, он сам дополнительно приобрел маски, и все желающие могли ими воспользоваться.

Представитель отеля в свою очередь пояснил, что организатором мероприятия был не отель, а частное лицо, с которым отель заключил договор об аренде помещений. По заверению Сумберга, перед вечеринкой они связались с полицией и департаментом здоровья, так что ведомства были в курсе ситуации. ”Одобряем ли мы? Лично я бы не стал устраивать мероприятие, но это ничего не меняет”, — добавил он и отметил, что если правительство отвергло гостиничный бизнес, то приходится крутиться самим.

По утверждению Сумберга, данные о количестве гостей у департамента неверные. По его словам, в пятницу в отеле было 175, в субботу 176 человек.

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