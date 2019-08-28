Бизнесмен Таави Котка: для Аавиксоо и академической элиты наглая ложь — это нормально

Недавно выяснилось, что руководство Таллиннского технического университета знало конкретный номер проекта, связанного с обманом, но не проверило его в рамках аудита. Авиксоо заяил, что его не включили в аудит для того, чтобы гарантировать анонимность источнику, сообщившему об обмане.

"Ректор Аавиксоо нагло лжет СМИ, его в этом уличают, но ничего не происходит. Для него да и для всей нашей академической элиты это нормально", — возмущается Котка.

"Руководителей в университетах выбирают не из-за их умений и лидерских качеств, и из-за того, насколько они готовы защищать имеющуюся систему и заполученные теплые места", — критикует Котка ситуацию.

Предприниматель также утверждает, что в эстонской научной сфере отсутсвует честная конкуренция, а вместо этого все работает по системе "ты — мне, я — тебе", где все средства хороши, чтобы заполучить бюджет.

"При этом установленные в университетах принципы управления и распределения денег туманны и зачастую нечестны, поэтому легче вообще не вносить на рынок эти деньги", — пишет Котка об одной из причин отсутствия инвестиций в науку.

В конце своего поста Котка написал: "Учитывая сегодняшние практики, то после этой статьи и поста я, скорее всего, в Эстонии защитить докторскую степень не смогу".