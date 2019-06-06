Бизнесмен Маргус Линнамяэ покупает весь Apollo

Сейчас компания Apollo Group (кинотеатры и кафе) принадлежит фирме Linnamäe UP Invest и компании Ивара Венделина OÜ Sandbach, пишет Äripäev.



"OÜ UP Invest и ОÜ Sandbach подписали договор, по которому совместное владение заканчивается и в дальнейшем OÜ Apollo Group будет находится под полным контролем OÜ UP Invest”, — сообщили обе стороны Департаменту конкуренции.



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Маргус Линнамяэ приобрел 55% акций Apollo Group у Венделина осенью 2017 года.