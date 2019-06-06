06.06.2019, 13:42

Бизнесмен Маргус Линнамяэ покупает весь Apollo


rus.delfi.ee
EST
Бизнесмен Маргус Линнамяэ покупает весь Apollo
Madis Veltman

Эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ намерен выкупить у второго акционера весь развлекательный и кино-бизнес компании Apollo, взяв ее деятельность под свой полный контроль.

Сейчас компания Apollo Group (кинотеатры и кафе) принадлежит фирме Linnamäe UP Invest и компании Ивара Венделина OÜ Sandbach, пишет Äripäev.

"OÜ UP Invest и ОÜ Sandbach подписали договор, по которому совместное владение заканчивается и в дальнейшем OÜ Apollo Group будет находится под полным контролем OÜ UP Invest”, — сообщили обе стороны Департаменту конкуренции.

Подробнее читайте в Äripäev.

Маргус Линнамяэ приобрел 55% акций Apollo Group у Венделина осенью 2017 года.

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