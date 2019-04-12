Бизнесмен Хейти Хяэль — о конфликте вокруг парусника "Седов": чье это было решение? Насколько осведомлены были президент и премьер?

"Я как предприниматель, которые в течение десятилетий вносил вклад в развитие эстонско-российских экономических отношений, не хочу вмешиваться в политику", — пишет Хяэль на сраницах Eesti Päevaleht.

"Однако как предприниматель, который обеспечивает работой более 1000 человек, я хочу задать несколько принципиальных вопросов об управлении. Я считаю, что из данного казуса стоит извлечь общественный урок: как и насколько взвешенно в Эстонии рождаются подобные решения", — пишет бизнесмен.

Хяэль считает, что в данном случае руководители служб безопасности и иностранных дел должны ответить общественности на пять вопросов:

- Знал ли президент, что принято подобное решение?

- Знал ли премьер-министр, что принято подобное решение?

- Не могла ли это быть "мина" для приступающего к должностным обязанностям правительства, у которого теперь, скорее всего, снова не будет серьезного общения с Россией на определенный период времени?

- Это была инициатива Департамента внешней разведки или Министерства иностранных дел, и чиновники какого уровня подготовили ее?

- Какой конкретный чиновник несет основную ответственность за это решение — несмотря на то, верное ли оно или нет?

"У Эстонии слишком много стоит на кону, чтобы подобные вещи могли рождаться лишь в тишине кабинета", — отмечает Хяэль. Опираясь на свой опыт в бизнесе Хяэль отмечает, что для каждого договора и элементарного взаимного уважения необходим диалог.