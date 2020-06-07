07.06.2020, 18:30

Бизнес-леди Ксения Костина: к 2030 году английский язык вытеснит эстонский


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Бизнес-леди Ксения Костина: к 2030 году английский язык вытеснит эстонский
Foto: Karli Saul

По мнению Ксении Костиной (35), которая долгое время входила в Центристскую партию, к 2030 году английский язык вытеснит эстонский, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на вышедший недавно спецвыпуск Kroonika.

В связи с этим бизнес-леди советует жителям Эстонии добровольно перейти на английский язык. ”Эстония сразу же стала бы конкурентоспособной во всей Европе”, — говорит она.

”Эстонии нужны дополнительные возможности, чтобы стать заметной на карте мира”, — добавляет женщина.

”Это вопрос времени. Лет, я думаю, через 10-20 на место эстонского языка придет английский. Эстонский язык — не практичный, за исключением его употребления внутри страны”.

Костина являлась членом Центристской партии до 3 февраля текущего года. К политической силе она примкнула в 2002 году в возрасте 18 лет.

Большое интервью с Костиной можно прочитать ЗДЕСЬ.

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