Биолог объяснил, почему вокруг COVID-19 возникло столько теорий заговора

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин опроверг некоторые теории заговора о происхождении коронавируса, в том числе связанные с сетями 5G. В интервью YouTube-программе ”И Грянул Грэм” он также рассказал, что ученые уже некоторое время назад предвидели возможность возникновения вируса, похожего на COVID-19.
”Миф про то, что 5G может иметь какое-то отношение к заболеваемости коронавирусом, не имеет под собой никаких оснований. Никаким образом это излучение на вирусы влиять не может, никаких корреляций между распространением коронавируса в странах и использованиям в них 5G нет”, — сказал Панчин.
Биолог объяснил такое количество разнообразных мифов и ненаучных теорий о коронавирусе тем, что людям сложно поверить, что простой вирус мог вызвать такие глобальные последствия.
”Может быть, людям сложно поверить, что такая маленькая причина привела к таким большим последствиям. Под маленькой причиной я имею в виду маленький вирус, который где-то там случайно мутировал, и теперь вызывает у нас закрытие границ, необходимость карантина, самоизоляции и так далее. И поэтому людям хочется приписать это какой-то более масштабной и влиятельной силе, типа мирового правительства, рептилоидов или Билла Гейтса, который мог на что-то повлиять”, — заключил биолог.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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