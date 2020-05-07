Биолог объяснил, почему вокруг COVID-19 возникло столько теорий заговора

”Миф про то, что 5G может иметь какое-то отношение к заболеваемости коронавирусом, не имеет под собой никаких оснований. Никаким образом это излучение на вирусы влиять не может, никаких корреляций между распространением коронавируса в странах и использованиям в них 5G нет”, — сказал Панчин.

Биолог объяснил такое количество разнообразных мифов и ненаучных теорий о коронавирусе тем, что людям сложно поверить, что простой вирус мог вызвать такие глобальные последствия.

”Может быть, людям сложно поверить, что такая маленькая причина привела к таким большим последствиям. Под маленькой причиной я имею в виду маленький вирус, который где-то там случайно мутировал, и теперь вызывает у нас закрытие границ, необходимость карантина, самоизоляции и так далее. И поэтому людям хочется приписать это какой-то более масштабной и влиятельной силе, типа мирового правительства, рептилоидов или Билла Гейтса, который мог на что-то повлиять”, — заключил биолог.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!