Билет на колесо обозрения T1 будет стоить чуть дешевле, чем в Хельсинки

Поездка на колесе обозрения в Таллинне, которое начнет работать этой весной, обойдется в 10 евро на человека. Диаметр колеса, поднимающего на высоту 120 метров над уровнем моря, составляет 45 метров, на нем 27 гондол. Одна поездка будет длиться около 12 минут, за которые колесо совершит три круга.

В соседней Финляндии прокатиться на колесе обозрения SkyWheel в Хельсинки стоит 12 евро, но там есть скидки для детей от 3 до 11 лет, билет для них стоит 9 евро.

Например, прокатиться на колесе обозрения London Eye в центре Лондона, которое поднимает на высоту 135 метров над уровнем моря, стоит 30-40 фунтов (35-46 евро), но поездка на нем длится полчаса.