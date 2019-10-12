Библиотеки ждут пожилых людей на бесплатные мероприятия на тему цифровой безопасности на русском языке

Председатель правления Объединения библиотекарей Эстонии Катре Рийсалу подчеркнула, что по вопросам кибербезопасности всегда можно обратиться в местную библиотеку. ”Работники библиотек являются специалистами в своей сфере деятельности и умеют помочь как в плане использования компьютеров и смарт-устройств, так и организуют всевозможные курсы. Однако к близким стоит обратиться за помощью в том случае, если речь идет о деликатных личных данных. Например, банковские перечисления, электронно-цифровые подписи и прочие персональные данные нельзя показывать посторонним людям”, — сказала Рийсалу.

В Таллиннской Центральной библиотеке мероприятие Ole IT-vaatlik на эстонском языке состоится в понедельник 14 октября с началом в 11 часов в большом зале главного здания, а мероприятие ”Будь осмотрИТелен” на русском языке состоится в четверг, 17 октября с началом в 11 часов, в зале отдела литературы на иностранных языках.

В Национальной библиотеке Эстонии мероприятие на эстонском языке состоится в понедельник, 21 октября с началом в 10 часов, будут также открыты консультационные пункты, где один раз в неделю можно будет обратиться за советом к экспертам на темы деликатного характера.

Кампания финансируется в рамках программы структурных фондов Европейского союза ”Повышение осведомлённости информационного общества” (Европейский фонд регионального развития).

С 1 октября Департамент государственной инфосистемы (RIA) запустил кампанию кибербезопасности, которая сфокусируется на повышении сознательности пожилых людей, плохо осведомленных о рисках в интернете. На веб-странице кампании www.itvaatlik.ee собраны простые советы о безопасном поведении в интернете.