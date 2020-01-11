Безымянная могила с порядковым номером. Что происходит с неопознанными телами и усопшими, у которых нет близких

Также бывают случаи, когда находят тела, которые так и остаются неопознанными. Тогда человека хоронят в безымянной могиле, снабженной лишь порядковым номером.

Все умершие жители Таллинна, не имеющие близких, сжигаются в крематории. Прах хранится в течение года. Если родственники не объявляются, каждый год перед 2 ноября прах усопших помещается в общую могилу на кладбище Пярнамяэ, а пробст Яан Таммсалу проводит поминальную службу. В прошлом году в общей могиле было похоронено 54 человека.

Таммсалу вспоминает, что в конце 80-х-начале 90-х эта цифра могла доходить до 200 человек.

Что касается регионов, то, например, в Пылтсамаа в прошлом году самоуправление похоронило 16 человек (всего в волости около 10 000 жителей). По словам руководителя социального отдела волостной управы Пылтсамаа Мерике Сумла, большая часть этих людей — клиенты дома призрения Выйсику, у которых не было близких. Во многих случаях у усопшего либо не было детей, либо эти дети уже сами умерли. Но бывало, что родственники просто отказывались хоронить человека, так как при жизни отношения между ними были плохими.

По словам старейшими волости Тюри Пипи-Лийз Сиеманн, ежегодно они хоронят около десяти человек. Как правило, это одинокие пожилые люди. Иногда у родственников нет средств, чтобы похоронить близкого. Такое, однако, случается редко ввиду наличия пособия на похороны.