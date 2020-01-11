11.01.2020, 21:55

Безымянная могила с порядковым номером. Что происходит с неопознанными телами и усопшими, у которых нет близких

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Вахур Кооритс
EST 6
Безымянная могила с порядковым номером. Что происходит с неопознанными телами и усопшими, у которых нет близких
Liiva kalmistu tundmatute inimeste hauad. Üks tundmatu on hiljem tuvastatud ja omaksed on talle risti püstitanud.Foto: Andres Putting

В Эстонии ежегодно умирает более 15 000 человек. При этом у части из них нет близких, которые бы их похоронили, поэтому этим занимается местное самоуправление, пишет Eesti Päevaleht.

Также бывают случаи, когда находят тела, которые так и остаются неопознанными. Тогда человека хоронят в безымянной могиле, снабженной лишь порядковым номером.

Все умершие жители Таллинна, не имеющие близких, сжигаются в крематории. Прах хранится в течение года. Если родственники не объявляются, каждый год перед 2 ноября прах усопших помещается в общую могилу на кладбище Пярнамяэ, а пробст Яан Таммсалу проводит поминальную службу. В прошлом году в общей могиле было похоронено 54 человека.

Таммсалу вспоминает, что в конце 80-х-начале 90-х эта цифра могла доходить до 200 человек.

Что касается регионов, то, например, в Пылтсамаа в прошлом году самоуправление похоронило 16 человек (всего в волости около 10 000 жителей). По словам руководителя социального отдела волостной управы Пылтсамаа Мерике Сумла, большая часть этих людей — клиенты дома призрения Выйсику, у которых не было близких. Во многих случаях у усопшего либо не было детей, либо эти дети уже сами умерли. Но бывало, что родственники просто отказывались хоронить человека, так как при жизни отношения между ними были плохими.

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По словам старейшими волости Тюри Пипи-Лийз Сиеманн, ежегодно они хоронят около десяти человек. Как правило, это одинокие пожилые люди. Иногда у родственников нет средств, чтобы похоронить близкого. Такое, однако, случается редко ввиду наличия пособия на похороны.

Если у человека нет наследников, то его имущество переходит самоуправлению, но такое случается нечасто. ”Если есть что наследовать, то, как правило, наследники находятся”, — отмечает Сиеманн.

Руководитель социального отдела города Выру Эве Илиссон говорит, что в 2019 году они нашли всем усопшим близких, которые организовали похороны. Не всегда близкие появляются сами, поэтому социальным работника приходится попотеть. ”Мы пытаемся отыскать близких, так как у людей очень разные судьбы. Довольно часто человек уже много лет не общался с ними”, — отмечает Илиссон. Многие родственники говорят, что у них были плохие отношения с умершим, но социальным работникам удается достичь консенсуса и вызвать их на похороны.

Если самоуправления, как правило, из финансовых соображений кремируют умерших, но неопознанные тела по закону нужно хоронить в могиле.

Начиная с 2015 года в Эстонии были найдены останки 60 человек, десять случаев относится к 2019 году. В 90-х эта цифра была намного больше. По словам старшего комиссара полиции Хейки Таммисто, более эффективному опознанию останков способствует развитие технологий. Сегодня у близких пропавшего человека берут анализ ДНК. ”В основном, тела остаются неопознанными, если у человека не было близких, которые его ищут”, — отмечает Таммисто.

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