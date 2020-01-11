Безымянная могила с порядковым номером. Что происходит с неопознанными телами и усопшими, у которых нет близких

Если у человека нет наследников, то его имущество переходит самоуправлению, но такое случается нечасто. ”Если есть что наследовать, то, как правило, наследники находятся”, — отмечает Сиеманн.
Руководитель социального отдела города Выру Эве Илиссон говорит, что в 2019 году они нашли всем усопшим близких, которые организовали похороны. Не всегда близкие появляются сами, поэтому социальным работника приходится попотеть. ”Мы пытаемся отыскать близких, так как у людей очень разные судьбы. Довольно часто человек уже много лет не общался с ними”, — отмечает Илиссон. Многие родственники говорят, что у них были плохие отношения с умершим, но социальным работникам удается достичь консенсуса и вызвать их на похороны.
Если самоуправления, как правило, из финансовых соображений кремируют умерших, но неопознанные тела по закону нужно хоронить в могиле.
Начиная с 2015 года в Эстонии были найдены останки 60 человек, десять случаев относится к 2019 году. В 90-х эта цифра была намного больше. По словам старшего комиссара полиции Хейки Таммисто, более эффективному опознанию останков способствует развитие технологий. Сегодня у близких пропавшего человека берут анализ ДНК. ”В основном, тела остаются неопознанными, если у человека не было близких, которые его ищут”, — отмечает Таммисто.
Супруга онколога Павленко опубликовала его последнее фото
Европе грозит похолодание: ученые подтвердили худшее
Как сложилось жизнь русской модели, облитой кислотой в 1999-м
Труп несколько дней сидел за праздничным столом в Белоруссии