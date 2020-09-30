Безвременно ушел из жизни один из самых успешных эстонских предпринимателей Теэт Саарепера

В среду на пятидесятом году жизни скончался крупный эстонский предприниматель Теэт Саарепера, который, среди прочего, был собственником компании OÜ Riigiressursside Keskus (Центр государственных ресурсов).
OÜ Riigiressursside Keskus обладал складами с площадью более чем 150 000 квадратных метров, а также земельными участками почти в 900 000 квадратных метров, что делало фирму одним из крупнейших собственников складских площадей.
Саарепера оставил жену и двух дочерей.
Летом текущего года бизнесмен основал десятки предприятий, которые занимались производством электроэнергии.