30.09.2020, 18:04

Безвременно ушел из жизни один из самых успешных эстонских предпринимателей Теэт Саарепера


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Безвременно ушел из жизни один из самых успешных эстонских предпринимателей Теэт Саарепера
Eero Vabamägi/Ekspress Meedia

В среду на пятидесятом году жизни скончался крупный эстонский предприниматель Теэт Саарепера, который, среди прочего, был собственником компании OÜ Riigiressursside Keskus (Центр государственных ресурсов).

OÜ Riigiressursside Keskus обладал складами с площадью более чем 150 000 квадратных метров, а также земельными участками почти в 900 000 квадратных метров, что делало фирму одним из крупнейших собственников складских площадей.

Саарепера оставил жену и двух дочерей.

Летом текущего года бизнесмен основал десятки предприятий, которые занимались производством электроэнергии.

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