Безумное воскресенье: за один вечер тартуский предприниматель поджег квартиру одного знакомого, дом другого и машину бывшей жены

Спустя три месяца, 8 октября, во второй половине дня Роби, погрузив в кузов своего внедорожника Toyota Hilux двух овчарок, отправился к дому садовника, чтобы ”поговорить по-мужски” (садовник проживал в многоквартирном доме). Садовник сказал, что ему не о чем говорить с человеком, который размахивает оружием, на что Роби схватил лежавший на земле кирпич и замахнулся в сторону дома. Кирпич он не кинул, зато выдернул провода фар стоявшего возле двери автомобиля Volkswagen и уехал.

Садовник оправился в гости к родителям, но через некоторое время ему позвонили и сообщили, что в его квартире пожар. Выяснилось, что это дел рук Роби, который выпустил в окна несколько красных ракет.

После того, как Роби выпустил ракеты, он отправился к своему старому знакомому. С этим человеком они хорошо общались до лета 2017 года, когда знакомый приехал к Роби в гости в Испанию. ”Роби вышел из задней комнаты своего дома в Испании, напичканный кокаином, и стал обвинять меня в связи с его спутницей жизни. Но такого не было!” — рассказал знакомый в суде. Итак, Роби поехал к знакомому и протаранил на своем Hilux забор его дома. Далее он протаранил легковой автомобиль жены знакомого, навес, под которым стояла машина, одну стену дома, а потом вторую и третью. Дома в это время находилась только жена знакомого. Она была в шоке, судорожно пыталась найти мобильник, чтобы позвать на помощь, но безрезультатно. В итоге женщине все же удалось отыскать рабочий телефон и позвонить в центр тревоги. К тому времени дом уже из-за выпущенных Роби ракет загорелся.



Роби уехал, а уже через какое-то время спасателям поступило сообщение о загоревшемся автомобиле Toyota Hilux. Он принадлежал бывшей жене Роби.

Полицейская собака взяла след и привела к дому Роби. Там его и задержали. Содержание этанола в его крови составило 1,03 +– 0,06 мг/г. В моче был найден алпразолам, содержащийся в успокоительном препарате Xanax.

Роби был осужден и получил наказание в виде двух лет, девяти месяцев и двадцати шести дней лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года. Он должен посещать чиновника по надзору и воздерживаться от употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Также ему в течение года запрещено приближаться к двум людям и управлять моторно-транспортным средством. Кроме того, в гражданском порядке с него востребовано более 66 000 евро по покрытие ущерба садовнику и 5000 евро на покрытие нематериального ущерба семье знакомого.

”Ну что я могу сказать? Это смешно, — комментирует решение суда знакомый Роби. — Во время следствия Роби находился за решеткой два месяца. В январе 2018 года он освободился и уже летом явился к нашему дому с каким-то верзилой и стал угрожать. Он не изменился. Такие люди не меняются!”

Мужчина отмечает, что поджигатель дома певицы Хедвиг Хансон получил восемь лет реального заключения. ”А тут человек поджигает многоквартирный дом, частный дом, машину, использует автомобиль как смертельное оружие и получает условный срок! Смех да и только!”

”Высокомерие и наглость этих двух людей в отношении сограждан — это то, что заставило меня пойти на эти шаги. Один из этих людей не хотел платить мне сумму, о которой у нас имелась договоренность. Другой присвоил мой родной хутор, за которым я ему поручил присматривать”, — комментируют ситуацию сам Роби.

”Почему я не стал решать это через правоохранительные органы? Потому что не верю в эстонскую правоохранительную систему. Если простой человек требует в ЭР справедливости, то никогда не знает, когда это закончится. Человек, который требует деньги, остается с носом. Как и на этом суде: никого не интересовало, почему эти события произошли, что стало причиной. Суд хотел побыстрее освободиться. Эта история имеет ряд причин, и все закончилось тем, что один человек отправился искать справедливости, поскольку от правоохранительных органов он ее не получил”.