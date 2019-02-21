Безудержные вечеринки, экстази и амфетамин: как ”порядочный” молодой человек накачал всю Эстонию наркотиками

Тайвар Партс (27) был известен, как порядочный молодой человек: умный, успешный, приятный в общении. После окончания учебы в Таллиннском Центре профессионального образования, он организовывал концерт, а также работал и учился в Нидерландах.

Именно там ему пришла в голову идея, которую он воплотил в жизнь в Эстонии, создав здесь общину любителей клубной музыки в стиле хардстайл HardEst. Партс основал свою фирму и начал отправлять эстонскую молодежь на крупные мероприятия с танцевальной электронной музыкой или рейвы. А как известно, рейв и наркотики идут рука об руку.

Фирма Партса ежегодно организовывала десяткам ярых тусовщиков из Эстонии билеты на самолет, транспорт на месте, размещение в съемных домах, фестивальные проходки — и, конечно же, необходимые вещества. За пару лет небольшой бизнес на таблетках превратился в колоссальную машину по продаже наркотиков.

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